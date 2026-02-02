Zeugen gesucht: Zwei Frauen in Stuttgart sexuell belästigt

In Bad Cannstatt wird eine 22-Jährige von einem Unbekannten verfolgt und sexuell belästigt. In Stuttgart-Mitte fasst ein Mann einer Frau an den Po. Die Polizei sucht Zeugen.
Gleich zwei Frauen sind in Stuttgart am Freitag sexuell belästigt worden. Am Freitagmorgen hat laut Polizei ein unbekannter Mann eine 33-Jährige am Rotebühlplatz unsittlich berührt. Die Frau war gegen 7.45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Stadtmitte unterwegs. Ein Mann sei hinter ihr hergelaufen und habe ihr mehrere Sekunden lang an den Po gefasst.