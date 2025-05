Zeugen berichten von tödlichem Unfall am Olgaeck: „Die Leute haben geschrien, geweint – es war schrecklich“

Newsblog zum Unfall am Olgaeck in Stuttgart Zeuge beschreibt Reaktion des Mercedes-Fahrers nach dem Unfall

Eine Mercedes G-Klasse fährt am Freitagnachmittag am Stuttgarter Olgaeck in eine Personengruppe. Dabei werden acht Personen verletzt, eine 46-Jährige stirbt noch am Abend in einer Klinik. Wir berichten in einem Newsblog von dem Vorfall.