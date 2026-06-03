Zeremonie findet am 12. Juni statt: David Beckham erhält Hollywood-Stern während der WM

Große Ehre: David Beckhams Karriere wird mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gewürdigt. Die Zeremonie ist für den 12. Juni angesetzt. Prominente Gäste wie Ehefrau Victoria Beckham und Schauspieler Tom Cruise werden erwartet.

David Beckham (51) erhält einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame - nun steht auch der Termin fest. Die Verleihung ist für den 12. Juni angesetzt und findet unmittelbar vor dem ersten WM-Spiel in L.A. statt, bei dem sich die USA und Paraguay gegenüberstehen. Das gaben die Organisatoren bekannt. Zur Feier werden neben seiner Ehefrau Victoria Beckham (52) auch Hollywood-Star Tom Cruise (63) erwartet.

Ana Martinez von der Hollywood Chamber of Commerce, die für den Walk of Fame zuständig ist, würdigte Beckhams Einfluss und fügte hinzu, dass seine Ehrung in der Kategorie "Sportunterhaltung" genau zum richtigen Zeitpunkt komme. "Beckhams Beitrag zur Steigerung der Bekanntheit des Fußballs in Amerika und sein nachhaltiger Einfluss auf Sport, Unterhaltung und die globale Kultur machen diese Ehre besonders bedeutsam", sagte sie.

Grund für den Stern

Warum Sir David Beckham nun einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhält, hat auch mit einem Streaming-Erfolg zu tun: Nach der Netflix-Dokumentation "Beckham" wurde die Fußball-Ikone offiziell in die Walk-of-Fame-Klasse des Jahres 2025 aufgenommen. Die vierteilige Dokuserie erhielt allein in den ersten drei Wochen nach der Veröffentlichung über 30 Millionen Aufrufe und kam auf eine Gesamtlaufzeit von 145 Millionen gestreamten Stunden.

Beckhams Fußballkarriere führte ihn zu Klubs wie Manchester United, Real Madrid, dem AC Mailand, LA Galaxy und Paris Saint-Germain, wo er 2013 seine aktive Karriere beendete. Seit 2018 ist er Miteigentümer von Inter Miami CF und spielte eine zentrale Rolle bei der Verpflichtung von Lionel Mess.