Zeremonie findet am 12. Juni statt: David Beckham erhält Hollywood-Stern während der WM

Große Ehre: David Beckhams Karriere wird mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame gewürdigt. Die Zeremonie ist für den 12. Juni angesetzt. Prominente Gäste wie Ehefrau Victoria Beckham und Schauspieler Tom Cruise werden erwartet.
David Beckham (51) erhält einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame - nun steht auch der Termin fest. Die Verleihung ist für den 12. Juni angesetzt und findet unmittelbar vor dem ersten WM-Spiel in L.A. statt, bei dem sich die USA und Paraguay gegenüberstehen. Das gaben die Organisatoren bekannt. Zur Feier werden neben seiner Ehefrau Victoria Beckham (52) auch Hollywood-Star Tom Cruise (63) erwartet.