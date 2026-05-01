Eine Ansammlung von Superstars der Filmbranche hat es nun einmal mehr auf dem Hollywood Walk of Fame zu sehen gegeben. Der Anlass: Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) feierten bei einer gemeinsamen Zeremonie ihre Sterne auf dem berühmten Bürgersteig.

Matt Damon (55) hielt laut dem "People"-Magazin eine Rede, in der er seine beiden Kollegen als "Legenden" bezeichnete. "Ich kann mir einfach keine zwei Menschen vorstellen, die es mehr verdienen, in dieses kulturelle Wahrzeichen aufgenommen zu werden und jungen Künstlern Hoffnung zu geben", sagte er. "Ihr leistet seit Jahrzehnten durchweg hervorragende Arbeit, und es ist eine wahre Freude, euch zuzusehen. Darüber hinaus seid ihr zwei der liebenswertesten Menschen, die ich je auf diesem Planeten getroffen habe."

Auch Dwayne Johnson (53) feierte Blunt und Tucci bei der Zeremonie und erklärte, es sei "höchste Zeit", dass sie Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Er schwärmte außerdem von Blunt: "Jeden einzelnen Tag - und viele von uns kennen Emily - ist sie eine dankbare Frau, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und für jeden Moment dankbar ist", sagte er. "Ich habe das Gefühl, wenn man für jeden Moment dankbar ist, führt das zu dem, wonach wir meiner Meinung nach alle suchen, nämlich Freude und Seelenfrieden."

Emily Blunt und Stanley Tucci bewegt von Lobeshymnen

Auch Robert Downey Jr. (61) und Meryl Streep (76) waren bei den Feierlichkeiten dabei. "Es ist sehr schwer in Worte zu fassen, wie viel mir das bedeutet, und die riesige Menschenmenge, die hierhergekommen ist, um über mich zu sprechen, hat mich einfach umgehauen", sagte Blunt selbst. "Ihr alle und die großen Lieben meines Lebens, die alle hier sind, habt mein Leben zu einem so großen Privileg gemacht." Tucci, ihr Co-Star aus "Der Teufel trägt Prada 2", sagte, auch er sei von den Reden bewegt gewesen. Meryl Streep hatte ihn zuvor als "nationalen Schatz" bezeichnet.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt einmal mit ihr zusammenarbeiten würde, aber heute hier zu sein und zu hören, wie sie solche Dinge über mich sagt, ist wahrscheinlich die größte Ehre, die mir je zuteilwurde", sagte der Schauspieler über Streep. "Auf jeden Fall war es eine Ehre und absolut anstrengend, 45 Jahre lang Teil von Hollywood zu sein. Aber ich hätte es um nichts in der Welt eingetauscht", fügte Tucci hinzu.