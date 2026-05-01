Große Feier auf dem Hollywood Walk of Fame: Emily Blunt und Stanley Tucci enthüllten ihre Sterne. Matt Damon schwärmte von ihnen als "Legenden". Auch Dwayne Johnson, Robert Downey Jr. und Meryl Streep waren dabei und feierten die beiden Geehrten.
Eine Ansammlung von Superstars der Filmbranche hat es nun einmal mehr auf dem Hollywood Walk of Fame zu sehen gegeben. Der Anlass: Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) feierten bei einer gemeinsamen Zeremonie ihre Sterne auf dem berühmten Bürgersteig.