Zeitplan in Stuttgart: Diese elf Stuttgarter Quartiere sollen Nahwärme bekommen

Zeitplan in Stuttgart

1 Der Preis für die Nahwärme in Stuttgart steht noch nicht fest. Aber klar ist, dass er sich von Netz zu Netz unterscheiden wird. Foto: Imago/imagebroker

24 000 Haushalte in Stuttgart sollen bis 2035 neu an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden. Mittlerweile ist klar, wer wann in welchen Stadtvierteln einen Zugang bekommen könnte.











Link kopiert



Schon in gut zehn Jahren will die Stadt Stuttgart klimaneutral sein, und auf dem Weg dorthin spielen neue Nahwärmenetze eine bedeutende Rolle. Zehn Prozent der dann benötigten Wärme sollen aus solchen zusätzlichen grünen Netzen kommen, konkret sind das 420 Gigawattstunden pro Jahr. Die Stadtwerke Stuttgart haben nun einen Plan vorgelegt, in vorerst elf Quartieren Netze aufzubauen. Damit könnten 168 Gigawattstunden jährlich produziert werden. Das wären 40 Prozent des anvisierten Ziels.