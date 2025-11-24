Zeichen für Vielfalt in Stuttgart: Regenbogen-Bank eingeweiht – was wird sonst gegen queerfeindliche Gewalt getan?

Eine neue Regenbogen-Bank ziert seit Montag Stuttgarts Innenstadt. Doch welche Maßnahmen gegen Queerfeindlichkeit ergreifen Stadt, Polizei und andere Akteure abseits dieser Symbolik?
In bunten Regenbogenfarben erstrahlt die frisch gestaltete Bank in der Stuttgarter Innenstadt. Im Beisein von Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann, Ute Leidig, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration und Marion Römmele vom Frauenberatungs- und Therapiezentrum Stuttgart e.V. (Fetz) sowie zahlreichen Vertretenden der queeren Community wurde die Bank am Montagnachmittag an der Ecke Nadler-/Hirschstraße eingeweiht.