„Zeichen für die Verkehrswende“: Radsternfahrt sorgt für Sperrungen auf Stuttgarts Straßen
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Bei der Radsternfahrt im vergangenen September strömten tausende Radfahrer nach Stuttgart. Foto: Archivfoto: ADFC BW/Ronny Schönebaum

Aus allen Himmelsrichtungen rollen am Sonntag Radfahrer nach Stuttgart. Sie fordern eine bessere Infrastruktur für den Radverkehr. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Am Sonntag, 21. Juni, gehören die Straßen in und um Stuttgart für einige Stunden wieder den Radfahrerinnen und Radfahrern: Zur großen Radsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Baden-Württemberg werden mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Dabei rollen die Demonstrationszüge unter dem Motto „die Zukunft fährt Rad“ aus zahlreichen Richtungen von zwölf Startpunkten sternförmig in die Landeshauptstadt. Das gemeinsame Ziel: mehr Platz und mehr Sicherheit fürs Rad.

 

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Die ersten Radfahrer starten bereits am frühen Morgen, um sich über Zubringerdemos aus Städten wie Freiburg, Heidelberg oder Aalen auf den Weg zu den einzelnen Startpunkten zu machen. Den zentralen Treffpunkt aller Fahrten bildet dann der Karlsplatz in Stuttgart, wo die Teilnehmer gegen 15.30 Uhr erwartet werden. Im Anschluss folgen Redebeiträge des veranstaltenden Bündnisses, das aus ADFC, DGB, VCD sowie Bike Bridge Stuttgart besteht.

Mehrere Ziele im Visier

Laut ADFC sei die Sternfahrt „sowohl politischer Protest als auch ein erlebbares Zeichen für die Verkehrswende.“ Zusammen mit den Teilnehmern hat das Bündnis deshalb mehrere Ziele formuliert. So steht etwa die „Vision Zero“ im Mittelpunkt, bei der es darum geht, die Zahl der Verkehrstoten oder Schwerverletzten bis zum Jahr 2050 auf Null zu senken.

In diesem Zusammenhang soll der zügige Ausbau des landesweiten Radnetzes vorangetrieben werden, zudem fordert das Bündnis mehr Radschnellwege sowie sichere Radwege entlang von Landes- und Bundesstraßen. „Radfahren muss für alle möglich, sicher, komfortabel und selbstverständlich sein“, fasst Matthias Zimmermann, Landesvorsitzender des ADFC in Baden-Württemberg, die Ziele seines Vereins zusammen.

Von der Aktion betroffen sind im Stadtgebiet die Bundesstraßen B 10 ab Esslingen-Mettingen, die B 27 vom Pragsattel über die Heilbronner Straße und die B 14 ab dem Dreieck Johannesgraben ab Vaihingen und aus der entgegengesetzten Richtung ab Waiblingen-Süd bis ins Stuttgarter Zentrum, die voraussichtlich zwischen 14 und 15.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt werden. Der Fahrrad-Club rät Autofahrern daher, die beiden Bundesstraßen sowie das Zentrum der Stadt am frühen Nachmittag zu umfahren.

„Kidical Mass“ fährt mit

Bei der Radsternfahrt im vergangenen September hatten sich laut ADFC rund 5400 Menschen beteiligt. Dazu trugen auch die Kinder der „Kidical Mass“ bei, die am 21. Juni erneut stattfindet. Start der kleinen Schwester von „Critical Mass“ ist um 15 Uhr am Kronprinzplatz. Von dort aus radeln die Kinder und ihre Familien über abgesperrte Straßen zum Karlsplatz, wo sie auf die übrigen Teilnehmer der Sternfahrt treffen.

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Die Veranstaltung im vergangenen Jahr, bei der es sich um die erste Radsternfahrt seit sechs Jahren handelte, verlief nach Angaben der Polizei ohne größere Zwischenfälle. Dennoch kam es im Kappelbergtunnel zu einem Unfall, bei dem sich ein Radfahrer ohne Fremdeinwirkung eine Kopfverletzung zuzog und im Krankenhaus behandelt werden musste. Schwer verletzt wurde der Mann dabei letztlich nicht.

Informationen zum genauen Streckenverlauf sowie alle Treffpunkte der Radsternfahrt sind auf bw.adfc.de zu finden.

 