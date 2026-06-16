„Zeichen für die Verkehrswende“: Radsternfahrt sorgt für Sperrungen auf Stuttgarts Straßen

Aus allen Himmelsrichtungen rollen am Sonntag Radfahrer nach Stuttgart. Sie fordern eine bessere Infrastruktur für den Radverkehr. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.
Am Sonntag, 21. Juni, gehören die Straßen in und um Stuttgart für einige Stunden wieder den Radfahrerinnen und Radfahrern: Zur großen Radsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Baden-Württemberg werden mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Dabei rollen die Demonstrationszüge unter dem Motto „die Zukunft fährt Rad“ aus zahlreichen Richtungen von zwölf Startpunkten sternförmig in die Landeshauptstadt. Das gemeinsame Ziel: mehr Platz und mehr Sicherheit fürs Rad.