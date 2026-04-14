Zwei Jahre nach der Premiere der Hebammenserie "Push" gibt es nun neuen Stoff: Die zweite Staffel ist ab Mai in der ZDF Mediathek und bei ZDFneo zu sehen. Mit dabei ist auch wieder Hauptdarstellerin Anna Schudt.
Die erste Staffel von "Push" fand beim Publikum im Frühjahr 2024 so großen Anklang, dass weitere Episoden produziert wurden. Diese erscheinen nun bald. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich dabei sogar auf einen größeren Umfang freuen. Denn während vor zwei Jahren erst einmal sechs Folgen liefen, umfasst die zweite Staffel nun zehn Folgen.