Zwei Jahre nach der Premiere der Hebammenserie "Push" gibt es nun neuen Stoff: Die zweite Staffel ist ab Mai in der ZDF Mediathek und bei ZDFneo zu sehen. Mit dabei ist auch wieder Hauptdarstellerin Anna Schudt.

Die erste Staffel von "Push" fand beim Publikum im Frühjahr 2024 so großen Anklang, dass weitere Episoden produziert wurden. Diese erscheinen nun bald. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich dabei sogar auf einen größeren Umfang freuen. Denn während vor zwei Jahren erst einmal sechs Folgen liefen, umfasst die zweite Staffel nun zehn Folgen.

"Der große Wunsch nach einer zweiten Staffel" Diese sind in der ZDF-Mediathek ab 22. Mai (10 Uhr) verfügbar. Im linearen Fernsehen starten die neuen Episoden am 27. Mai bei ZDFneo. Mittwochs ab 21:45 Uhr werden dann drei Folgen am Stück gezeigt, zum Finale am 10. Juni sogar vier. Im Mittelpunkt stehen wieder die Hebammen Anna (verkörpert von Anna Schudt), Nalan (Mariam Hage) und Greta (Lydia Amasko), die in ihrem fiktiven Klinikalltag mit Themen wie Leihmutterschaften, verunsichernder Pränataldiagnostik, Milchstaus und Dammrissen konfrontiert werden.

Wie das ZDF in einer Mitteilung betont, sei man von der Resonanz auf die erste Staffel "überwältigt" gewesen. "Ob auf Social Media, aus der Geburtshilfe-Community, in den Medien oder aus unserem persönlichen Umfeld - von überall kamen begeisterte Reaktionen und der große Wunsch nach einer zweiten Staffel." Deshalb sei man nun "umso glücklicher", mit zehn neuen Folgen zurückzukehren.

Auch viele Männer guckten "Push"

Die Serie werde erneut "überwiegend von Frauen gestaltet" und stelle "mit Schwangerschaft und Geburt zutiefst weibliche Erfahrungen in den Mittelpunkt". Wie die Online-Statistik der ZDF-Mediathek ergab, habe "Push" jedoch auch viele Männer interessiert. Das Publikum sei zu mehr als 60 Prozent männlich gewesen. "Ein starkes Signal dafür, dass vermeintliche Frauenthemen relevant und unterhaltsam für alle sind", bilanziert der Sender.