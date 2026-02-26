ZDF-Fernsehgarten: Das sind die Termine und Mottos der neuen Saison

Im Mai startet der "ZDF-Fernsehgarten" in eine weitere Saison und schon bald beginnt der Vorverkauf. "Das wird unser Sommer", freut sich Andrea Kiewel bereits. Ein Überblick über die bekannten Termine und Mottos.

Im Sommer 1986 feierte mit dem "ZDF-Fernsehgarten" ein TV-Format seine Premiere, das auch heute noch jedes Jahr Millionen von Menschen vor die Fernseher lockt. Das 40-jährige Jubiläum soll groß gefeiert werden und Moderatorin Andrea Kiewel (60) freut sich schon jetzt auf die Sause. Hier alle bereits bekannten Infos zu Vorverkauf, Terminen und Mottos der Sendungen.

"ZDF-Fernsehgarten": Vorverkauf startet Anfang März In einem kurzen Clip auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung kündigt Kiewel strahlend den Vorverkaufsstart am 2. März an. Ab dem kommenden Montag, um 10:00 Uhr, können Fans Tickets ergattern: "Es wird Zeit, dass ihr alle wiederkommt. [...] Stellt euch den Wecker. Macht euch einen Knoten ins Taschentuch. Kauft Tickets, denn wer zu spät kommt, den bestraft der Fernsehgarten. 40 Jahre, wir feiern. Das wird unser Sommer." Die Karten kosten zwischen 15 Euro und 30 Euro pro Person.

Beim Ticketservice des Senders gibt es bereits genauere Infos. Die Saison läuft demzufolge vom 10. Mai bis zum 27. September. Neue Ausgaben gibt es immer sonntags, mit einer Ausnahme: Am 9. August wird es keinen "ZDF-Fernsehgarten" geben.

Das sind die Mottos

Auch erste Mottos stehen bereits fest, Änderungen behält sich das ZDF allerdings vor. Los geht es demnach am 10. Mai mit einer Sendung unter dem Motto "40 Jahre Fernsehgarten". Eine Woche Später folgt eine "Schlagerparty". Im Juni stehen ein "Vier Jahrzehnte-Mix", eine "Fußball-Party", "Discofox" sowie eine "Sommerparty" an.

Im Juli geht es dann weiter mit "90er Party" und "Mallorca". "Rock im Garten", "Italo-Schlager" und eine weitere "Schlagerparty" erwarten das Publikum im August. In der Woche vor dem "Saison-Finale" am 27. September gibt es außerdem wieder ein "Oktoberfest". Für sieben weitere Ausgaben wurde das Motto noch nicht mitgeteilt. Auch welche Stars jeweils dabei sein werden, wird voraussichtlich erst wieder kurz vor der jeweiligen Ausstrahlung verraten.