ZDF-Fernsehgarten: Das sind die Termine und Mottos der neuen Saison

Im Mai startet der "ZDF-Fernsehgarten" in eine weitere Saison und schon bald beginnt der Vorverkauf. "Das wird unser Sommer", freut sich Andrea Kiewel bereits. Ein Überblick über die bekannten Termine und Mottos.
Im Sommer 1986 feierte mit dem "ZDF-Fernsehgarten" ein TV-Format seine Premiere, das auch heute noch jedes Jahr Millionen von Menschen vor die Fernseher lockt. Das 40-jährige Jubiläum soll groß gefeiert werden und Moderatorin Andrea Kiewel (60) freut sich schon jetzt auf die Sause. Hier alle bereits bekannten Infos zu Vorverkauf, Terminen und Mottos der Sendungen.