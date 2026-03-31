Auf Ekaterina Leonova wartet wohl bald die nächste Operation. Nur wenige Monate nach ihrer Muttermal-Entfernung berichtet der "Let's Dance"-Star von Zahnproblemen, die einen Eingriff erfordern.
Ekaterina Leonova (38) hat sich nach ihrem frühen "Let's Dance"-Aus mit weiteren schlechten Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet. Der Profitänzerin steht ein Eingriff bevor. "Ich war beim Zahnarzt ... schlechte Nachricht: Eine dringende OP ist notwendig. Ohjee...", schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu einem Bild vom Zahnarztstuhl. "Zuerst muss ich aber auf die Unterlagen warten und danach auf die Rückmeldung von der Versicherung", ergänzte sie. Um welche Operation es sich handelt, ließ sie offen.