Auf Ekaterina Leonova wartet wohl bald die nächste Operation. Nur wenige Monate nach ihrer Muttermal-Entfernung berichtet der "Let's Dance"-Star von Zahnproblemen, die einen Eingriff erfordern.

Ekaterina Leonova (38) hat sich nach ihrem frühen "Let's Dance"-Aus mit weiteren schlechten Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet. Der Profitänzerin steht ein Eingriff bevor. "Ich war beim Zahnarzt ... schlechte Nachricht: Eine dringende OP ist notwendig. Ohjee...", schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu einem Bild vom Zahnarztstuhl. "Zuerst muss ich aber auf die Unterlagen warten und danach auf die Rückmeldung von der Versicherung", ergänzte sie. Um welche Operation es sich handelt, ließ sie offen.

Auch bei einem Treffen mit ihrer "Let's Dance"-Kollegin Mariia Maksina (28) sprach sie über ihre Zahnprobleme. In einer Story klagte Leonova: "Ich muss mich auskotzen bei dir." Maksina reagierte mit Humor und scherzte, dass sie die Zähne "auch reparieren" könne, was Leonova zum Lachen brachte.

Zweiter Eingriff nach Muttermal-Entfernung

Für Ekaterina Leonova wird es der zweite Eingriff innerhalb kurzer Zeit sein. Im Dezember wurde ihr Muttermal auf ihrer rechten Wange entfernt. Der Abschied fiel ihr schwer. "Manchmal verlieren wir Dinge, die wir nie verlieren wolle", schrieb sie in einem Instagram-Post. Gleichzeitig betonte sie, dass die Gesundheit wichtiger sei.

Die Laborergebnisse zeigten ihr später, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Dieses Muttermal hat sich mittlerweile entwickelt", teilte sie in einem weiteren Beitrag mit. Sei es früher noch gutartig gewesen, sei es "gerade im hellgrauen Bereich auf dem Weg zur schwarzen Zone (bösartig)". Angesichts des Befunds zeigte sie sich dankbar dafür, dass ihr Arzt sie von der Entfernung überzeugt habe. An ihre Follower richtete sie sich den Appell, Hautveränderungen ernst zu nehmen und Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen. "Vorsorge kann Leben retten", schrieb sie.