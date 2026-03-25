Der Lkw-Hersteller aus Leinfelden-Echterdingen hat die Nachfolge von Jürgen Hartwig geregelt. Die neue Personalchefin Yvonne Bettkober kommt von Audi.
Überraschender Wechsel zu Daimler Truck: Nach nur einem Jahr als Transformations-Chefin bei Audi wird Yvonne Bettkober neue Arbeitsdirektorin beim Lkw-Hersteller. Die 51-Jährige wird zum 1. Oktober außerdem als Konzernverantwortliche für den Personalbereich in den Vorstand berufen. Yvonne Bettkober ist damit nach der Vorstandsvorsitzenden Karin Radström und Finanzchefin Eva Scherer die dritte Frau im Vorstand des Unternehmens.