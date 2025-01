Seit dem 18. Mai ist der „To All The Boys I’ve Loved Before“-Ableger „XO, Kitty“ auf Netflix verfügbar. Anders als die Trilogie ist die Geschichte rund um die kleinste Schwester Kitty und ihre Liebesprobleme als Serie mit 10 Folgen erschienen. Hier spielt sich alles in der „KISS“ ab, der „Korean Independent School of Seoul“.

Gibt es die „KISS“ in Wirklichkeit?

In der Serie ist die Highschool der Hauptschauplatz. Die „Korean Indipendent School of Seoul“ gibt es in Wirklichkeit nicht. Allerdings gibt es eine Schule in Korea, die so ähnlich heißt, dennoch aber nicht mit der KISS verwechselt werden darf: Die „KIS“ ist die „Korean International School“ und befindet sich tatsächlich in Seoul. Wie bei der fiktiven Highschool sind auch hier internationale Schüler, allerdings haben die beiden Schulen sonst wenige Parallelen.

Wird es eine 2. Staffel von „XO, Kitty“ geben?

Die 2. Staffl von "XO, Kitty" kommt am 16. Januar 2025 um 9 Uhr auf Netflix. Alle Infos dazu lesen Sie hier: Was zur 2. Staffl von "XO, Kitty" bekannt ist

Handlung: Darum geht es in „XO, Kitty“

Im letzten Teil der Trilogie „To All The Boys: Always and Forever“ trifft die jüngste Song Covey-Schwester Kitty in Seoul auf Dae und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Zurück in Portland beginnen die beiden eine Fern- bzw. Briefbeziehung. In „XO, Kitty“ ergattert Kitty ein Stipendium und entscheidet sich, ihr letztes Highschool-Jahr in Korea zu verbringen und auf dieselbe Schule zu gehen, wie Dae. Außerdem möchte Sie den Spuren ihrer verstorbenen Mutter auf den Grund gehen, die ebenfalls auf die KISS ging. Auf Kitty warten spannende Abenteuer, verkorkste Liebesbeziehungen, jede Menge Spaß und Gefühlschaos.