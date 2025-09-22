Xavier Naidoo ist zurück: Stuttgart ist neue Station der Arena-Tour von Xavier Naidoo
1
Xavier Naidoo gastiert am 26. Januar in Stuttgart Foto: dpa/Alexandra Wey

Noch immer wird gegen Xavier Naidoo ermittelt, doch der Sänger wagt wieder den Schritt auf die großen Bühnen. Der Run auf die Tickets beschert auch Stuttgart ein Zusatzkonzert.

Umstrittene Äußerungen führten für Xavier Naidoo zu einem heftigen Karriere-Knick. Nach mehr als sechs Jahren kehrt der Mannheimer Sänger, dessen Lieder 2006 das „Sommermärchen“ zur Fußball-Weltmeisterschaft mitprägten auf die Live-Bühnen zurück. Die Arena-Tour startet am 16. und 17. Dezember mit zwei bereits ausverkauften Konzerten in der Kölner Lanxess-Arena.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Xavier Naidoo: Sänger plant Comeback – trotz zweier Verfahren

Xavier Naidoo Sänger plant Comeback – trotz zweier Verfahren

Xavier Naidoo plant ein Comeback – dass er sich vor Jahren in Verschwörungserzählungen „verrannt“ hat, bereut er. Für die Justiz ist das Ganze damit aber noch nicht erledigt.

Auch in Hamburg, München und Berlin sind jeweils zwei Shows angesetzt. In der SAP-Arena in Naidoos Heimatstadt Mannheim sind es nun drei Auftritte – am 23. und 24. Januar 2026 sowie, jetzt neu, am 27. Januar. Da ist auch noch Platz für einen Abstecher nach Stuttgart. Am 26. Januar 2026 tritt Xavier Naidoo bei einem ebenfalls neu angesetzten Termin in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart auf.

Tickets für die Zusatzshows sind von diesem Donnerstag, 25. September (10 Uhr), an bei Ticketmaster (www.ticketmaster.de) und Eventim (www.eventim.de) erhältlich.

 