Xavier Naidoo ist zurück: Stuttgart ist neue Station der Arena-Tour von Xavier Naidoo

Auch in Hamburg, München und Berlin sind jeweils zwei Shows angesetzt. In der SAP-Arena in Naidoos Heimatstadt Mannheim sind es nun drei Auftritte – am 23. und 24. Januar 2026 sowie, jetzt neu, am 27. Januar. Da ist auch noch Platz für einen Abstecher nach Stuttgart. Am 26. Januar 2026 tritt Xavier Naidoo bei einem ebenfalls neu angesetzten Termin in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart auf.