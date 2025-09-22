Xavier Naidoo ist zurück: Stuttgart ist neue Station der Arena-Tour von Xavier Naidoo

Noch immer wird gegen Xavier Naidoo ermittelt, doch der Sänger wagt wieder den Schritt auf die großen Bühnen. Der Run auf die Tickets beschert auch Stuttgart ein Zusatzkonzert.
Umstrittene Äußerungen führten für Xavier Naidoo zu einem heftigen Karriere-Knick. Nach mehr als sechs Jahren kehrt der Mannheimer Sänger, dessen Lieder 2006 das „Sommermärchen“ zur Fußball-Weltmeisterschaft mitprägten auf die Live-Bühnen zurück. Die Arena-Tour startet am 16. und 17. Dezember mit zwei bereits ausverkauften Konzerten in der Kölner Lanxess-Arena.