X-Reaktionen zur Undav-Rückkehr zum VfB: „So ein geiler Typ einfach. Liebs, dass er bei uns bleibt“

1 Deniz Undav bleibt dem VfB Stuttgart erhalten. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die endlos scheinende Hängepartie um die Rückkehr von Deniz Undav zum VfB Stuttgart ist beendet – der Publikumsliebling wird auch in der kommenden Saison den Brustring tragen. So reagieren die Fans im Netz.











Deniz Undav wird auch in der kommenden Saison den Brustring tragen. Das scheinbar endlos lange Pokern mit dem Premier League-Club Brighton & Hove Albion hat ein Ende. Die Engländer sind nun um rund 30 Millionen Euro reicher, der VfB kann sich über die Rückkehr seines Stürmers und Publikumslieblings freuen, der in der vergangenen Bundesliga-Saison als kongenialer Partner von Serhou Guirassy mit beeindruckenden 18 Treffern und zehn Assists einen großen Anteil am Stuttgarter Vizemeister-Titel hatte.