Nach dem Ausstieg von Elton steht fest, wer seinen Platz in der beliebten ARD-Quizshow übernimmt: Schauspieler und Musiker Wotan Wilke Möhring wird ab Herbst 2025 neuer Teamkapitän.
Elton hat im Frühjahr 2025 nach mehr als zehn Jahren seinen Platz in der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas??“ geräumt. Nun steht fest, wer die Lücke schließt: Schauspieler und Musiker Wotan Wilke Möhring wird neuer Teamkapitän an der Seite von Bernhard Hoëcker. Am 13. Oktober 2025 startet das Erfolgsformat mit Moderator Kai Pflaume in die 12. Staffel – mit der prominenten Neubesetzung.