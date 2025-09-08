Staffelstart mit neuem Teamkapitän am 13. Oktober 2025 im Ersten. V.l.n.r.: Bernhard Hoëcker, Moderator Kai Pflaume und der neue Rateteamkapitän Wotan Wilke Möring.
1
Staffelstart mit neuem Teamkapitän am 13. Oktober 2025 im Ersten. V.l.n.r.: Bernhard Hoëcker, Moderator Kai Pflaume und der neue Rateteamkapitän Wotan Wilke Möring. Foto: ARD/MORRIS MAC MATZEN

Nach dem Ausstieg von Elton steht fest, wer seinen Platz in der beliebten ARD-Quizshow übernimmt: Schauspieler und Musiker Wotan Wilke Möhring wird ab Herbst 2025 neuer Teamkapitän.

Elton hat im Frühjahr 2025 nach mehr als zehn Jahren seinen Platz in der ARD-QuizshowWer weiß denn sowas??“ geräumt. Nun steht fest, wer die Lücke schließt: Schauspieler und Musiker Wotan Wilke Möhring wird neuer Teamkapitän an der Seite von Bernhard Hoëcker. Am 13. Oktober 2025 startet das Erfolgsformat mit Moderator Kai Pflaume in die 12. Staffel – mit der prominenten Neubesetzung.

 

Eltons Nachfolger: Wotan Wilke Möhring

Seit 2015 war Elton neben Bernhard Hoëcker das Gesicht der Show. Mit seinem Abschied im April endete eine Ära. Für die ARD galt es, die prominente Lücke zu füllen – und sie setzt nun auf ein bekanntes Gesicht.

Moderator Kai Pflaume lobt den Neuen: „Wotan ist ein super Typ, der viel Wissen mitbringt, gerne gewinnt und ein großes Herz hat.“ Auch Bernhard Hoëcker zeigt sich gespannt: „Ich bin schon sehr gespannt, wie Wotan seine Ermittlungstaktiken als Teamkapitän anwenden wird.“

Möhring selbst reagiert begeistert: „Ich war ja schon ein paarmal eingeladen und jetzt darf ich immer kommen: das finde ich super! Von absurd bis unglaublich - ich bin für alle Fragen zu haben. Und wenn ich die Antwort mal nicht weiß, dann wird halt möglichst gut geraten. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung!“

Bilanz bei „Wer weiß denn sowas“

Wotan Wilke Möhring ist kein Unbekannter im Quiz-Studio. Neun Mal trat er bislang als Gast auf – mal im Team Elton, mal an der Seite von Bernhard Hoëcker. Dabei gelangen ihm mehrere Gewinne:

  • 2017: zweimal Niederlage, einmal 4000 € Sieg im Team Elton
  • 2018: Niederlage im Team Elton
  • 2020: 3500 € Gewinn im Team Elton
  • 2021: Niederlage im Team Bernhard
  • 2022: 2000 € Gewinn im Team Bernhard
  • 2024: 4200 € Gewinn im Team Bernhard
  • 2025: 4001 € Gewinn im Team Elton

Damit gehört er zu den häufigsten Promi-Besuchern der Show – und dürfte bestens mit dem Quiz-Alltag vertraut sein.

Sendestart im Herbst

Noch vor dem regulären Start am 13. Oktober zeigt die ARD ein XXL-Special am 11. Oktober 2025 um 20:15 Uhr. Ab dann läuft „Wer weiß denn sowas?“ wie gewohnt werktags um 18:00 Uhr. Die Erwartungen sind hoch: Die 11. Staffel hatte mit durchschnittlich 20,2 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum Bestwerte erzielt.

Wer ist Wotan Wilke Möhring?

Wotan Wilke Möhring, geboren 1967 in Augustdorf, zählt zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Einem breiten Publikum wurde er durch Filme wie „Das Experiment“, „Männerherzen“ oder „Soul Kitchen“ bekannt. Seit 2013 ermittelt er als Tatort-Kommissar Thorsten Falke im Norden der Republik.

Neben der Schauspielerei ist Möhring auch Musiker: In den 1990er-Jahren war er Mitbegründer der Bands „Red Lotus“ und „DAF/DOS“. Frühere Stationen seines Lebens waren unter anderem New York, wo er zwei Jahre lebte, und Berlin, wo er Visuelle Kommunikation studierte.

Mit mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen, Auszeichnungen wie dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis sowie einer vielseitigen Biografie bringt er nicht nur Star-Power, sondern auch Erfahrung und Unterhaltungstalent in die Quizshow mit.

 