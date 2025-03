Laut der Mitteilung von PLEDIS Entertainment wird Wonwoo am 3. April 2025 mit seinem verpflichtenden Militärdienst beginnen. Ab diesem Zeitpunkt wird er nicht mehr an offiziellen Terminen von SEVENTEEN teilnehmen können. Dazu gehören unter anderem das „Tecate Pa’l Norte 2025“-Festival in Mexiko sowie ein Fanmeeting in Japan, beide geplant für den April.

Militärdienst in Südkorea – Pflicht für alle Männer

In Südkorea besteht eine Wehrpflicht für alle gesunden, männlichen Bürger zwischen 18 und 28 Jahren. Der Dienst dauert in der Regel etwa 18 bis 21 Monate, je nach Einheit. Auch K-Pop-Stars wie die Mitglieder von SEVENTEEN oder der weltberühmten Band BTS sind davon nicht ausgenommen. Für viele Fans bedeutet die Einberufung eine längere Pause von ihren Idolen, die in dieser Zeit nicht aktiv auf der Bühne stehen oder an Gruppenaktivitäten teilnehmen können.

Letzte Auftritte vor der Einberufung

Vor seinem Dienst wird Wonwoo noch wie geplant bei „SEVENTEEN in CARAT LAND“ am 20. und 21. März in Incheon auftreten. Zudem wird er in einigen vorab aufgezeichneten Inhalten zu sehen sein, die später veröffentlicht werden.

Keine öffentliche Verabschiedung

PLEDIS Entertainment bittet die Fans ausdrücklich, am Tag der Einberufung nicht zum Einberufungsort zu kommen. Es werde keine offizielle Abschiedszeremonie geben. Stattdessen sollen Fans ihre Abschieds- und Unterstützungsnachrichten über die Plattform Weverse senden.

Zweiter SEVENTEEN-Star im Militärdienst

Wonwoo ist nach Jeonghan, der bereits im September 2024 eingezogen wurde, das zweite SEVENTEEN-Mitglied, das seinen Wehrdienst antritt. Die Agentur betonte, dass sie Wonwoo während dieser Zeit umfassend unterstützen werde und bat die Fans um weiterhin viel Liebe und Zuspruch für den Künstler.

SEVENTEEN gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten K-Pop-Gruppen weltweit. Die 13 Mitglieder der Gruppe, die 2015 debütierten, sind bekannt für ihre aufwendigen Choreografien, ihre kreative Mitwirkung an der Musikproduktion und die enge Verbindung zu ihren Fans, den sogenannten CARATs. SEVENTEEN ist nicht nur in Südkorea, sondern auch international eine feste Größe in den Charts und auf den großen Bühnen.