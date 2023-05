Das Wohnzimmer ist in den meisten Haushalten der Kern einer Wohnung. Hier verbringt man den wohlverdienten Feierabend, hier kommt man mit Freunden zusammen und feiert Geburtstage und verbringt gemütliche Filmabende. Doch damit das Wohnzimmer auch zum gern genutzten Lebensmittelpunkt wird, muss es einladend gestaltet sein. Wie man sein Wohnzimmer richtig einrichtet und welche Einrichtungs-Fehler man unbedingt vermeiden sollte.

Großes Sofa für kuschlige Stunden. Modulares Polstersystem ermöglicht flexible Sitzmöglichkeiten. Ein großes Sofa bietet den idealen Platz für kuschelige Stunden in den eigenen vier Wänden. Wer flexible Sitzmöglichkeiten braucht, kann auf ein Modulsofa zurückgreifen oder zusätzlich Sessel kombinieren. Wer zusätzlich für Gemütlichkeit sorgen will, greift zu einer kuscheligen Decke und drapiert ein paar Kissen auf dem Sofa. Regale als Raumteiler, eine Wohnwand mit integriertem Fernseher und ein großer Couchtisch - wie findet sich die geeignete Einrichtung für das heimische Wohnzimmer und welche Einrichtungs Tipps sollte man beachten?

Mut zur Farbe: in Maßen statt in Massen

Ohne jeden Farbtupfer wirken Wohnräume schnell steril. Für Leben in der Wohnung gilt es einige Farbtupfer gekonnt zu setzen. Aber zu viele Farben oder auch viele verschiedene Materialmixe bringen Unruhe ins Wohnzimmer und lassen es tendenziell unordentlich wirken. Besser wählt man einen hellen und freundlichen Farbton und kombiniert ihn mit helleren und dunkleren Nuancen. Zusätzlich wählt man ein bis zwei Kontrastfarben, die man in kleinen Dosen platziert. Das gilt auch für Materialien: ein bis zwei verschiedene Holzarten im Wohnzimmer sind verträglich, wenn die übrigen Töne darauf abgestimmt werden.

Ein weiterer häufiger Fehler bei der Einrichtung des Wohnzimmers ist der falsche Teppich. In vielen Wohnzimmern liegen zu kleine oder falsch platzierte Teppiche. Wer sich einen gemütlichen Sitzbereich im Wohnzimmer schaffen möchte, orientiert sich an der Größe seines Sofas. Der Länge werden nochmals 20 bis 30 Zentimeter hinzugefügt. Dann platziert man das Sofa zu einem Drittel auf dem Teppich, sodass dessen Rand darunter verschwindet. Stehen gegenüber noch weitere Sitzmöbel, sollten auch sie auf dem Teppich stehen und nicht davor.

Inneneinrichtungs-Fehler: Ein zu großes Sofa

Auch wenn eine gemütliche Sofaecke zum Entspannen und Verweilen einlädt, darf ein Sofa nicht zu groß für den Raum sein. Sofas werden beim Kauf im Möbelhaus leicht unterschätzt, da sie auf der großen und weiten Verkaufsfläche deutlich kleiner wirken als zuhause im Wohnzimmer. Ein Sofa stellt den Mittelpunkt des Wohnzimmers dar, darf dem Raum jedoch nicht jegliche Fläche nehmen. Bleibt kaum noch freie Fläche, ist das Sofa zu groß für das Wohnzimmer.

Er macht nicht nur die Sitzecke gemütlicher, sondern erfüllt auch eine praktische Funktion. Ob Fernbedienung, Gläser oder Snacks – auf dem Couchtisch findet alles Platz, was zum täglichen Sofa-Happening dazugehört. Doch wie platziert man den Couchtisch ideal, dass die Sitzecke richtig was hermacht? Im besten Falle ist der Couchtisch vom Sofa aus bequem zu erreichen, während man trotzdem ungehinderte Laufwege garantiert. Empfohlen wird daher ein ungefährer Abstand von etwa 45 Zentimetern zwischen Couch und Tisch.

Sollte der Couchtisch höher sein als die Couch?

Auch die Höhe und Form des Tischs sind vom Sofa abhängig. Die Sitzhöhe sollte in etwa der Höhe des Couchtischs entsprechen oder etwas höher als dieser sein. Die Größe des Sofas bestimmt die Wahl des Couchtischs. Bei kleinen Sofas eignen sich meist runde Couchtische besser, während man bei größeren Sofas auch zu ovalen oder rechteckigen Modellen greifen kann.

Erst durch das Licht wird ein Raum so richtig gemütlich. Wer sich gezielt mit der Wirkung der Lichtquellen und deren bewusstem Einsatz auseinandersetzt, kann in seinem Wohnzimmer eine gemütliche Atmosphäre erzeugen. So sollte man beispielsweise offene Glühbirnen verdecken durch Lampenschirme, damit man nicht direkt in offenes Licht blickt. Je tiefer Lichtpunkte im Raum sind, desto gemütlicher wirkt dieser. Deshalb sind hängende Lampenschirme neben dem Sofa auch so beliebt. Ein stylischer Lampenschirm macht nicht nur optisch was her, sondern spendet gemütliches Licht.

Möchte man für ein warmes und gemütliches Licht im Raum sorgen, richtet man seinen Lichtkegel am besten auf eine Wand, die in einer warmen Farbe gestrichen ist. Das zurückgeworfene Licht wirkt gleich viel wärmer. Dimmbare Lichter ermöglichen es, das Licht nach Tageszeit und Stimmung zu verändern. Zusätzliche Gemütlichkeit kann auch geschaffen werden, wenn das Deckenlicht mal ausbleibt und stattdessen eine Stehlampe das Zimmer in ein gemütliches Licht taucht.

Wohnzimmer Ideen: Gallery-Wall statt einem einsamen Bild

Eine große, leere Wand - und nun? Ein einzelnes Bild aufzuhängen, gewinnt meist keinen Einrichtungspreis. Stattdessen empfiehlt es sich eine große Wand mit mehreren Bildern zu schmücken. Stellt man zwischen diesen Bildern einen farblichen oder thematischen Bezug her, wirken sie viel harmonischer und bringen Gemütlichkeit ins Wohnzimmer.

Immer an der Wand lang – lieber nicht

Meist neigt man dazu, alle Möbelstücke an die Wände zu rücken, um Platz im Raum zu schaffen. Wer den Platz hat, stellt seinem Sofa lieber einen gemütlichen Sessel gegenüber. Auch Tische oder Pflanzen stehen gut mit einem Abstand zur Wand. In einem großen Wohnzimmer darf das Sofa auch gerne im Raum stehen und man kann mit Regalen als Raumtrenner arbeiten. Das eignet sich besonders für Räume, die Kombinationen aus Wohn- und Esszimmer sind. Durch die Platzierung des Sofas im Raum, können so verschiedene Bereiche geschaffen werden.

Das Sofa bildet in den meisten Wohnzimmern den Mittelpunkt des Hauses. Durch Einrichtungs Tipps hat jeder die Möglichkeit sein Zuhause gemütlich zu gestalten und seinem Wohnzimmer den letzten Schliff zu verpassen. Dabei spielt es eine große Rolle, wie das Sofa im Raum platziert wird. Wer genug Platz im Wohnzimmer hat, kann eine gemütliche Sitzecke gestalten, indem zwei kleinere Sofas im Raum platziert werden. Diese können sich entweder gegenüber stehen oder im rechten Winkel zueinander. Entscheidet man sich für eine Kombination aus einem Zweisitzer- und einem Dreisitzersofa, sollte das Dreisitzermodell stets an der längeren Wand stehen. Ob gegenüber voneinander oder nebeneinander, das verbindende Element ist ein Teppich und ein gemeinsamer Couchtisch.

Die häufigste Sitzkombination ist die aus Sofa und Sessel. Ideal für Gespräche platziert sind die beiden Möbelstücke gegenüber voneinander. Ist das Wohnzimmer aber zu klein für einen Sessel zusätzlich zum Sofa, ist ein Sitzpouf eine Alternative. Dieser bietet nicht nur zusätzliche Sitzfläche, die schnell zu verschieben ist, sondern viele Modelle fungieren außerdem als Ablagefläche.

Zimmer mit bodentiefen Fenstern – Was kann man vor eine Fensterfront stellen?

Aber was vor eine Fensterfront stellen? Besonders moderne Wohnungen sind oftmals großflächig mit Fenstern ausgestattet. Das lässt zwar viel Licht in die Wohnung fallen und vergrößert Räume optisch, jedoch schränkt es bei der Positionierung der Möbelstücke ein. Bietet sich vor einer Fensterfront oder bodentiefen Fenstern die einzige Möglichkeit, um das Sofa zu platzieren, sollten folgende Einrichtungs-Regeln beachtet werden:

Genügend Abstand zum Fenster

zum Fenster Ein Sofa mit niedriger Rückenlehne auswählen

auswählen Verdunklungsmöglichkeiten an den Fenstern, da sonst die Sicht auf den Fernseher beeinträchtigt ist

Bietet das eigene Wohnzimmer wenig Wandfläche und stattdessen viel Fenster, platziert man idealerweise große Vasen oder auch große Pflanzen am Fenster. Diese betonen den offenen Bereich, den die Fenster schaffen, nehmen dem Raum aber kein Licht.

Sofa an der Heizung platzieren

Im Idealfall sollte das Sofa auch nicht direkt an einer Heizung platziert werden. Denn dadurch wird die Wärme im Raum behindert und kann sich nicht so gut ausbreiten. Unter Umständen kann ein Sofa direkt an der Heizung sogar Brandgefahr begünstigen. Gibt es keine andere Möglichkeit das Sofa zu platzieren, sollten etwa 50 Zentimeter Abstand zwischen dem Heizkörper und dem Sofa gewahrt werden. Das Mindestmaß an Abstand von rund 20 Zentimeter sollte auf keinen Fall unterschritten werden.

Den richtigen Platz für den Fernseher im Wohnzimmer zu finden kann gegebenenfalls ein schwieriges Unterfangen sein. Plant man die Einrichtung für das neue Heim, muss man überlegen, an welcher Stelle der Fernseher am besten aufgehängt oder -gestellt werden sollte. Dabei ist es wichtig, dass der Fernseher nicht direkt vom Tageslicht angeschienen wird, da die Sicht sonst beeinträchtigt werden könnte. Auch den Fernseher direkt neben dem Fenster oder vor dem Fenster zu positionieren ist nicht ratsam. Idealerweise platziert man das TV-Gerät im rechten Winkel zum Fenster.

Als Faustregel für den geeigneten Abstand zwischen Fernseher und Couch gilt: Bildschirmdiagonale mal drei. Dementsprechend sollte die Größe des Wohnzimmers beim Fernseher-Kauf berücksichtigt werden – denn größer heißt nicht immer gleich besser. Doch für das optimale Fernseh-Erlebnis sorgt jedoch nicht nur der richtige Abstand, sondern auch die Höhe, in der sich das TV-Gerät befindet, spielt eine wichtige Rolle. Auch hier gibt es eine Faustregel zur Orientierung: die Unterkante des Fernsehers soll sich in etwa auf Augenhöhe befinden, wenn man auf dem Sofa sitzt. Alternativ heißt es, dass der Fernseher etwa einen Meter über dem Boden hängen soll.

Wer frischen Wind im Wohnzimmer braucht und sich nach einem buchstäblichen Tapetenwechsel sehnt, kann bereits mit kleineren Veränderungen großes bewirken. Für einen neuen Look, können beispielsweise einfach die Kissenhüllen gewechselt, eine andere Decke auf dem Sofa platziert, frische Blumen in einer Vase drapiert oder das Bild im Rahmen ausgetauscht werden. Auch eine neue Wandfarbe verwandelt einen Raum mit gleichbleibenden Möbeln in einen ganz neuen. Wer ein Modulsofa hat, kann die einzelnen Module immer wieder neu miteinander kombinieren und so eine wandelbare Sitzecke gestalten. Optional kann auch ein neuer Teppich ein ganzes Zimmer in einen neuen Blickwinkel rücken. Wer im Wohnzimmer offene Regale hat, kann regelmäßig die Deko-Objekte auswechseln und so einen neuen Look, passend zur aktuellen Jahreszeit, kreieren.

