Wohnungsnot: In Stuttgart fehlen 2.000 Wohnungen – laut Studie

Trotz vieler geplanter Projekte entsteht zu wenig Wohnraum. Ein Institut fordert nun schnelle Maßnahmen und günstigere Kredite.
In der baden-württembergischen Landeshauptstadt fehlen rund 2.000 Wohnungen. Um den Bedarf zu decken, müssten in den kommenden fünf Jahren jährlich etwa 1.780 neue Wohnungen entstehen, schreibt das Pestel-Institut in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Institut hat in einer Studie den Wohnungsbestand, die Bevölkerungsentwicklung sowie Prognosen für den Arbeitsmarkt in Stuttgart analysiert.