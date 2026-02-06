Wohnungsbau in Stuttgart: Quartier mit 650 neuen Wohnungen entsteht in der Nähe des Milaneo

Die Umnutzung der Flächen des ehemaligen Bürgerhospitals macht Fortschritte. Doch warum geht es auf dem Areal der Abfallwirtschaft Stuttgart nicht voran?
Im Stadtbezirk Stuttgart-Nord rund 300 Meter entfernt vom Milaneo entsteht ein neues Wohnviertel. Die städtebauliche Entwicklung des einstigen Bürgerhospital-Areals sowie des Betriebshofs der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) an der Türlenstraße nimmt Fahrt auf. Auf zwei Grundstücken, die zusammen rund fünf Hektar groß sind, soll im großen Stil Wohnungsbau in City-Nähe umgesetzt werden.