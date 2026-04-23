Wohnungsbau in Stuttgart: Nachverdichtung im Fasanenhof – Ein Vor-Ort-Termin zeigt die Knackpunkte

Seit Jahren gibt es Pläne der Stadt, in Stuttgart-Fasanenhof Wohnhäuser und eine Kita zu errichten. Nun liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Zu Besuch am Ort des Geschehens.
Das Thema Nachverdichtung löst im Fasanenhof seit Jahren Diskussionen aus. Drei Wohnbauprojekte stehen im Möhringer Stadtteil zur Disposition: Am weitesten gediehen ist ein Vorhaben des Siedlungswerks, das auf dem Grundstück rund um die katholische Kirche St. Ulrich Wohnungen vorsieht. Laut Amt für Stadtplanung und Wohnen sei der Aufstellungsbeschluss hierfür erfolgt.