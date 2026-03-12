Wohnquartier Q5 im Neckarpark: Stuttgart bekommt für 33 Millionen Euro 103 Wohnungen im Neckarpark

Im April sollen die Bauarbeiten für das Wohnquartier der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) in Bad Cannstatt beginnen. Die Architektenbüros? Keine Unbekannten.
Die Bebauung des rund 25 Hektar großen ehemaligen Bad Cannstatter Güterbahnhof-Geländes zwischen der Daimlerstraße, dem Wasen und dem Bahndamm schreitet voran. Es sind 29 Einzelquartiere (Q) ausgewiesen, von denen zwar längst nicht alle bebaut oder verplant sind. Doch nun vermeldet die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) ein neues Vorhaben auf dem Areal.