Wohnpreise in der Region Stuttgart: Zu viert in drei Zimmern – was Wohnen im Stuttgarter Speckgürtel kostet

Günstig im Umland wohnen? In Leinfelden-Echterdingen stimmt das längst nicht mehr – Kauf- und Mietpreise liegen hier teils auf Stuttgarter Niveau oder darüber.
Franca und Dennis Blauss suchen mit ihren beiden Töchter Romi und Mara in Leinfelden-Echterdingen eine größere Wohnung oder ein Haus zum Kaufen – „weil wir hier Familie haben, die uns mit den Kindern unterstützen und die Kinder hier in eine tolle Kita gehen“, wie Franca Blauss sagt. Ihre Drei-Zimmer-Mietwohnung werde mit zwei Kindern einfach irgendwann zu klein.