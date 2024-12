Wohnhausbrand in Unteraichen: Gebäude abgestützt – Ermittler suchen nach Brandursache

1 Das ausgebrannte Haus. Foto: Feuerwehr

Beim Brand eines Gebäudes in Unteraichen ist am Sonntag ein 66-jähriger Mann gestorben. Die Löscharbeiten zogen sich bis weit in die Nacht. Am Montag wurde das Gebäude im Innern abgestützt, damit Ermittler nach der Brandursache suchen können.











Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in der Zeisigstraße in Unteraichen, bei dem am Sonntagnachmittag ein 66-jähriger Mann ums Leben gekommen ist, haben am Montag die Vorbereitungen für Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks stützten das Gebäude dazu im Innern ab. Der Löscheinsatz der Feuerwehr hatte sich zuvor bis Mitternacht hingezogen.