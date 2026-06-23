Wohnen in Stuttgart: Romeo-Wohnturm – „Wenn man den Verfall nicht stoppt, ist es vorbei“

Einst waren Hans Scharouns Hochhäuser Romeo und Julia in Stuttgart-Rot der Stolz der Stadt. Doch besonders der denkmalgeschützte Romeo-Bau verkommt. Ein Besuch vor Ort.
Oben hui, unten pfui: Ein wenig trifft das auf das Romeo zu, das Hochhaus mit den 19 Stockwerken in Stuttgart-Rot. Ganz oben, da wohnt Eva Lang (Name von der Redaktion geändert). Steht man in ihrer Wohnung, glaubt man, sich im Turm eines Märchenschlosses zu befinden. Es ist die größte Wohnung im Haus, sie ist hell und luftig, über der Badewanne im Bad gibt es in einiger Höhe ein großes Dachfenster, das einen herrlichen Blick auf den Sternenhimmel gewährte, bevor das Glas durch Milchglas ersetzt wurde. Im Schlafzimmer von Lang bietet ein großes, rundes Fenster einen Blick auf die Terrasse und die Landschaft.