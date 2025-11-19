Wohnen in Stuttgart: Hedelfingen hofft auf das gute Leben am Neckar

Hedelfingen gehört zu den Bezirken in Stuttgart, in denen Mietpreise zuletzt am stärksten gestiegen sind. Ist die industriell geprägte Gegend attraktiv – oder die Innenstadt zu teuer?
Michael Wießmeyer und Kai Freier stehen auf dem Turm der Kreuzkirche in Hedelfingen, ihre Blicke schweifen über Häuserdächer, Weinreben und den Frauenkopf. Stadtflucht, so Wießmeyer, der Experte für die Hedelfinger Ortsgeschichte ist, habe es schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts gegeben. „Leo Vetter zog damals aus dem Zentrum Stuttgarts raus nach Hedelfingen, um auf dem Land zu leben“, sagt er über den Bäderpionier. „Man ist schnell in der Innenstadt, aber auch schnell im Grünen“, schwärmt der Vorsitzende des Fördervereins für eine heimatkundliche Sammlung im Stadtbezirk Hedelfingen/Rohracker. „Wir können von hier aus zum Fernsehturm laufen – und müssen dabei nur zweimal eine Straße überqueren.“