Wohnen in Stuttgart: Für 60 Millionen Euro bekommt Stuttgart ein Quartier mit 136 Wohnungen

Auf einer Brache baut die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft ein Wohnquartier. Wie entsteht zwischen Gleisen und Weinbergen ein lebenswerten Ort?
Ein besserer Name ist gefunden. Was im Sommer 2022 als „Güterbahnhof-Areal“ bezeichnet wurde, heißt jetzt „StadtQuartier Obertürkheim“, vorläufig zumindest. Korrekt sind beide Namen: Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) entwickelt auf dem einstigen Güterbahnhof im Stuttgarter Bezirk Obertürkheim ein Quartier mit 136 Wohnungen – 110 öffentlich geförderte Sozialmietwohnungen und 25 Eigentumswohnungen. Versorgt wird das neue Quartier über Fernwärme.