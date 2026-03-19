Wohnen in Stuttgart: Ein frei stehendes Haus in Stuttgart in guter Lage? 1,16 Millionen Euro!

Der Immobilien-Verband IVD-Süd zieht im bisherigen Jahr 2026 für Stuttgart eine verhalten positive Bilanz. Für wen aber bleibt der Markt „deutlich angespannt“?
Keine Frage, die Zeiten historischer Niedrigzinsen sind lange vorbei. Bis zum Frühjahr 2022 gab es einen regelrechten Boom auf dem Kaufmarkt für Wohnimmobilien. Doch dann führte eine abrupte Zinswende zu einer starken Dämpfung der Nachfrage auf der Käuferseite und einem Einbruch der Immobilienkäufe insgesamt. Seit dem Herbst 2024 befindet sich laut dem Immobilienverband IVD Süd der Stuttgarter Wohneigentumsmarkt „in einer Stabilisierungs- und Belebungsphase“.