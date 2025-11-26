Wohnen in Hemmingen: Beim neuen Baugebiet sind jetzt Richter gefragt

Es soll ein Wohngebiet für rund 260 Menschen geschaffen werden. Doch nun haben Gegner der Pläne das Gericht angerufen: Warum das Baugebiet Schöckinger Weg ruht.
Vor ziemlich genau einem Jahr war die Gemeinde Hemmingen positiv gestimmt: Laufe alles nach Plan, hieß es damals, vermarkte die Kommune ihre Grundstücke im Süden der Kommune bereits im Jahr darauf. Doch geschehen ist – nichts. Stattdessen hat der Bürgermeister Thomas Schäfer nun mitgeteilt, dass gegen den Bebauungsplan ein Normenkontrollantrag beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim eingegangen sei. Die für Frühjahr 2026 geplante Erschließung des Neubaugebiets Schöckinger Weg im Süden der Gemeinde Hemmingen werde daher bis zur Entscheidung des Gerichts verschoben. Auch werde die Vermarktung der Bauplätze vorerst ausgesetzt.