Wohnbau in Steinheim/Murr: Gästehaus Lamm wird zum Wohnheim für Azubis – aber nicht nur

Wohnbau in Steinheim/Murr

1 Über die Zukunft des ehemaligen Restaurants im Lamm (das höchste Gebäude rechts an der Straße) wird noch diskutiert. In dem dahinter hervorblitzenden früheren Gästehaus sollen Wohnungen eingezogen werden. Foto: Werner Kuhnle

In dem brach liegenden Hotel in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) soll Wohnraum entstehen – zu relativ günstigen Mietpreisen. Und auch in der Gaststube könnt wieder etwas passieren.











Wie in vielen anderen Kommunen der Republik sind auch in Steinheim die Kassen leer und die Stadt muss jeden Cent zweimal umdrehen. Zugleich hoben nun im Gemeinderat mehrere Fraktionen in ihren Haushaltsreden hervor, dass dringend frischer und vor allem bezahlbarer Wohnraum benötigt werde. Ein Paradebeispiel dafür, wie sich trotz der angespannten Finanzlage neue Wohnungen zu vergleichsweise günstigen Mietkonditionen schaffen lassen, könnte die geplante Umgestaltung des früheren Gästehauses Lamm werden.