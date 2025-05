Wochenmarkt in Sillenbuch: Schwätzen, bummeln, naschen – darum ist der Wochenmarkt so beliebt

11 Obst und Gemüse, Blumen, Feinkost: Freitags ist Wochenmarkt in Sillenbuch. Foto: Caroline Holowiecki

Insgesamt 32 Wochenmärkte gibt es in Stuttgart, drei von ihnen feiern im Juni runden Geburtstag. Was macht den Freilufteinkauf so beliebt? Und warum hakt es mancherorts trotzdem?











Freitags ist Markttag in Sillenbuch. Mehr als ein Dutzend Stände parken dann im Hof des Einkaufszentrums „Sillenbucher Markt“, bieten Obst und Gemüse, Blumen, Feinkost und mehr an. Das zieht die Menschen in Scharen an – obwohl sie das meiste auch beim Discounter bekämen. Bezirksvorsteher Hans Peter Klein glaubt zu wissen, warum der Wochenmarkt derart gut angenommen wird. „Das hat wirklich etwas Heimeliges“, sagt er. Hier treffe man sich, könne ein Schwätzle halten, gemütlich bummeln. Und das Angebot sei echt gut. „Da spielt alles zusammen.“