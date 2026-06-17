Wochenendtipps für Stuttgart: Hannah-Montana-Tour, Detox Masculinity und FETT-Ausstellung

Seid ihr bereit für das Hitze-Wochenende? Das Programm, das der Kessel die nächsten Tage zu bieten hat, ist eindeutig zu schade, um den ganzen Tag im Freibad zu liegen (würden wir aber verstehen). Von kollektivem Zeichnen, das Teil einer internationalen Ausstellung wird, über queere Lesungen und wichtige Workshops bis hin zu einer Party, die eine eurer Kindheitsheldinnen feiert – langweilig wird es garantiert nicht.

Dazu gibt’s kreative Flohmärkte, spannende Performances und jede Menge Gelegenheiten, neue Leute kennenzulernen. Also: Sonnencreme einpacken, Freund:innen schnappen und los geht’s!

Social mapping

Zeichnen, schreiben, kritzeln – und sogar Teil einer internationalen Ausstellung werden. Das alles erwartet euch am Donnerstag im Kunstmuseum bei einer offenen Zeichensession. Das Projekt „Social mapping“ feiert Gemeinschaft durch kollektives Zeichnen und ist Teil der Ausstellung „Kollektive Osmose“ von Oscar Murillo in Potsdam. Nachdem ihr euch kreativ ausgetobt habt, reist die Stuttgarter Leinwand nach Potsdam und wird dort Teil der internationalen Ausstellung. Und das Beste: Die Teilnahme ist kostenlos und Stifte und Co. werden gestellt.

Social mapping, Kleiner Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 18.6., 16–20 Uhr

Linoldruck Workshop

Auch in der Räuberhöhle könnt ihr euch am Donnerstag kreativ in Wochenendstimmung bringen. Beim Linoldruck-Workshop erlebt ihr den ganzen Prozess – von der ersten Idee über das Schnitzen eurer eigenen Linolplatte bis zum fertigen Druck. Vorkenntnisse? Braucht ihr nicht! Nach einer kurzen Einführung legt ihr direkt los und gestaltet euer eigenes Motiv ganz nach euren Vorstellungen. Alle Materialien und Getränke sind inklusive.

Linoldruck Workshop, Die Räuberhöhle, Immenhofer Str. 26, Stuttgart-Ost, 18.6., 18–20.30 Uhr

Networking für Kreative an der Hochschule

Unter dem Motto „Bigger + Better+ Bolder“ wird die Hochschule der Medien am Freitag zur Bühne für Kreativität, Networking und neue Perspektiven. Die ADD ist das Kreativ- und Networkingevent von Studierenden für alle, die in die Kommunikations- und Kreativbranche eintauchen wollen – ob für Praktikum, Job oder einfach nur Inspiration. Freut euch auf inspirierende Vorträge von Marketing-Profis, praxisnahe Workshops mit führenden Agenturen und jede Menge Gelegenheiten, um Kontakte zu knüpfen. Hier treffen Nachwuchstalente auf die Praxis aus Agenturen und Unternehmen, es entstehen neue Ideen und echte Begegnungen.

ADD, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10, Stuttgart-Vaihingen, 19.6., 10–20.30 Uhr

Stop Being Poor

Ein Projekt über Hoffnung – und darüber, wer sie sich leisten kann. Im Theater Rampe könnt ihr am Donnerstag, Freitag und Sonntag live dabei sein, wenn sieben Menschen um den Tagessieg kämpfen. Das Besondere: Die Jury besteht aus wohnungslosen Expert:innen aus Stuttgart, die täglich eine Person ins Grand Finale wählen. Sieben Tage lang, jeweils sechs Stunden – ihr entscheidet selbst, ob ihr nur einen Interviewtag verfolgt oder gleich im Binge-Modus dabei bleibt. Das Format ist flexibel: Kommt, wann ihr wollt, und geht, wann ihr wollt. Hier entsteht das Ergebnis direkt vor euren Augen, ganz ohne festgelegtes Ende. Ein intensives Projekt, das Fragen zu Hoffnung, Perspektiven und gesellschaftlichen Strukturen stellt.

Stop Being Poor: Interviews, Theater RAMPE, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 18., 19.6., 16-22 Uhr, Grand Finale: 21.6., 20 Uhr

Date My Mate

Vergesst Dating-Apps – hier übernehmen eure besten Freund:innen das Ruder. Bei Date My Mate präsentieren sie eure Single-Mates in liebevoll-chaotischen PowerPoint-Shows: mal lustig, mal peinlich, mal überraschend kreativ, aber immer mit ganz viel Herz. Ob ihr selbst jemanden vorstellen wollt, einfach zuschauen oder euch vielleicht sogar verknallen möchtet – alles ist möglich. Diese Runde richtet sich an alle in ihren 20ern und 30ern. In den Pausen und nach der Show habt ihr die Chance, euch online oder offline mit den vorgestellten Personen zu connecten. Seid ihr bereit für einen neuen Crush?

Date My Mate, Impact Hub Stuttgart, Quellenstr. 7b, Stuttgart-Ost, 19.6., 18–23 Uhr, 19,89 Euro

Dschinns

Vier Geschwister, eine Beerdigung, jede Menge unausgesprochene Wahrheiten: Sevda, Ümit, Hakan und Peri reisen in die Türkei, um ihren Vater Hüseyin zu beerdigen. Doch statt nur zu trauern, wühlen sie in Erinnerungen, hinterfragen das Schweigen ihrer Eltern und graben verschlossene Familiengeheimnisse aus. Was wollten sie ihren Eltern schon immer sagen – und konnten es nie? Yeşim Nela Keim Schaub bringt Fatma Aydemirs Roman „Dschinns“ auf die JES-Bühne und gibt ungehörten Stimmen Raum. Die Inszenierung verhandelt Trauer, postmigrantische Realitäten, kurdische Identität und die Lücken in unseren Familiengeschichten – klar, persönlich und empowernd. Ein Abend über Herkunft, Identität und alles, was zwischen den Zeilen steht.

Dschinns, Junges Ensemble Stuttgart, Eberhardstr. 61a, Stuttgart-Mitte, 19.6., 19 Uhr

FETT- Ausstellung

Die FETT- Ausstellung geht am Wochenende in die zweite Runde – und zwar mit allem, was dazugehört! Am Freitag steigt die Vernissage mit Essen, Drinks, guter Musik und Kreativständen. Am Samstag gibt es im Württembergischen Kunstverein dann Kurzfilme und Performances. Die Stuttgarter Künstler:innen beschäftigen sich mit Gewichtsdiskriminierung und Fettfeindlichkeit. Wir sagen: Muss man gesehen haben!

FETT-Ausstellung, Württembergischer Kunstverein, Schlossplatz 2, Stuttgart-Mitte, Vernissage: 19.6., 18 Uhr, Event: 20.6., 18.30 Uhr, Ausstellung bis zum 10.7.

Hannah Montana Party-Tour

Dieses Wochenende kommt Hannah Montana ins Proton! Naja, zumindest fast. Die Hannah Montana Party bringt alle Hits aus eurer Kindheit auf die Tanzfläche. Von „Best of Both Worlds“ bis „Nobody’s Perfect“ gibt’s alle Songs, die damals euer Herz höherschlagen ließen. Und klar, auch die größten Miley Cyrus Banger dürfen nicht fehlen – von ihren frühen Pop-Hymnen bis zu den Tracks, die wir heute noch alle mitsingen können. Schnappt euch eure Freund:innen und taucht ein in eine Nacht voller Nostalgie, Glitzer und Teenieträume.

Hannah Montana Party-Tour, Proton, Königstr. 9, Stuttgart-Stadtmitte, 19.6., 20–23 Uhr

Gerberviertelfest

Am Freitag und Samstag verwandelt sich die Tübinger Straße in eine bunte Festmeile mit allem, was das Herz begehrt: Live-Musik, leckeres Streetfood und coole Drinks. Am Samstag könnt ihr außerdem beim großen Flohmarkt nach Schätzen stöbern oder bei der ersten Binokel-Weltmeisterschaft der Welt mitmischen – ja, richtig gelesen! Der Eintritt ist frei.

Gerberviertelfest, Tübinger Str., Stuttgart-Mitte, 19.6., 17-24 Uhr, 20.6., 8-24 Uhr

Morning Party auf Fridas Pier

Wer sagt, dass gute Partys erst nachts starten? Bei der Morning Party am Samstag im Fridas Pier tanzt ihr schon vor dem Mittagessen – und zwar direkt am Wasser, mit Sonnenlicht, melodic House von DJ Sammi und vielleicht eurem neuen Crush. Aber: Hier gibt’s kein awkward Dating-Setting, sondern einfach gute Stimmung, lockere IceBreaker Games und jede Menge Gelegenheiten, neue Leute kennenzulernen. Let’s fall in love before lunch!

Morning Party, Fridas Pier, Uferstr., Stuttgart-Wangen, 20.6., 10–14 Uhr

Flohmarkt auf dem Wilhelmsplatz

Der frühe Vogel fängt den besten Vintage-Schatz! Am Samstag verwandelt sich der Wilhelmsplatz wieder in ein Paradies für Schnäppchenjäger:innen und Nostalgieliebhaber:innen. Von 9 bis 16 Uhr könnt ihr in Ruhe durch echte Schätze mit Geschichte stöbern. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr genau das Teil, von dem ihr gar nicht wusstet, dass ihr es braucht. Holt euch einen Kaffee auf die Hand und los geht’s! Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt, Wilhelmsplatz, Stuttgart-Mitte, 20.6., 9–16 Uhr

Detox Masculinity

Wie werden Männlichkeitsbilder bis heute transportiert und wie können wir sie dekonstruieren? Das könnt ihr am Wochenende herausfinden. Der Workshop des Instituts für kritische Männerforschung nimmt Darstellung von Männlichkeit unter die Lupe und nutzt dabei romantische Märchen als Ausgangspunkt. Welche Aspekte aus diesen alten Erzählungen sind heute noch relevant? Und wie werden diese Stereotypen bis in die Gegenwart in Bildern vermittelt? Von 11 bis 15 Uhr könnt ihr im Workshop aktiv mitdiskutieren und euch kritisch mit dem Thema auseinandersetzen. Am Abend folgt von 18 bis 20.30 Uhr ein kostenfreier Vortrag, der die Thematik vertieft. Eine wichtige Auseinandersetzung mit Geschlechterbildern, die noch immer unsere Gesellschaft prägen.

Detox Masculinity, Kunstgebäude Stuttgart, Schlossplatz 2, Stuttgart-Mitte, 20.6., 11–15 Uhr (Workshop, 10 Euro) + 18–20.30 Uhr (Vortrag, kostenlos)

Influencer-Flohmarkt

Secondhand-Shopping, lokale Influencer:innen, DJ-Sets und Daydrinking-Vibes – am Samstag verwandelt sich die Phoenixhalle in den Place to be für alle Flohmarkt- und Fashion-Fans! Nach zwei erfolgreichen Editionen in der Schankstelle und im Perkins Park geht das beliebte Format von Omuse und heyhey. in die nächste Runde. Neu dabei: eine gesonderte Mens Area auf vielfachen Wunsch. Dazu gibt’s entspannte DJ-Sets, Tooth Gem Artists und leckeres Essen von Mommis Kitchen, Cupcakes & Bagels und doendoen.

Flohmarkt, Phoenixhalle, Naststr. 43-45, Stuttgart-Bad Cannstatt, 20.6., 12–17 Uhr

Handrolls und Dayparty

Ihr habt am Samstagnachmittag noch nichts vor? Dann ab zur Dayparty von Kosmo und Nori Handroll Bar. Von 14.30 bis 21 Uhr erwarten euch entspannte Beats, frische Handrolls und leckere Drinks in lockerer Atmosphäre.

Dayparty, Nori Handroll Bar, Rotebühlplatz 20, Stuttgart-Mitte, 20.6., 14.30–21 Uhr

Workshop: „Migrant bodies. Lives on the borders.“

Widerstand, Solidarität und Vernetzung stehen im Mittelpunkt dieses Workshops im Utopia Kiosk. „Migrant bodies. Lives on the borders.“ bringt LGBTQIA+ Communities aus dem globalen Süden und Norden zusammen, um gemeinsame Strategien gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu entwickeln. In einem Safe Space entstehen Räume für Dialog, Austausch und kollektiven Widerstand. Der Workshop findet auf Englisch statt, der Eintritt ist frei.

Migrant bodies. Lives on the borders., Utopia Kiosk, Züblin Parkhaus, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 20.6., 17 Uhr

Buchclub und Lesung von „Binär“

Und wir bleiben im Utopia Kiosk: Am Sonntag wird’s hier literarisch – und das gleich zweimal! Um 15 Uhr startet der monatliche Buchclub, bei dem ihr eure queeren Buchempfehlungen teilen, gemeinsam über Gelesenes quatschen und euch in lockerer Runde austauschen könnt. Keine Anmeldung nötig, einfach vorbeikommen, Lieblingsbuch mitbringen und bei leckeren Drinks zusammensitzen.

Um 18 Uhr geht’s weiter mit einer Lesung: Luise Kamisek liest aus ihrem queerfeministischen Roman „binär“. In ihrer Geschichte ist die Zweigeschlechterordnung längst abgeschafft – doch Protagonistin Tille taucht in eine Untergrundorganisation ein, die am binären System festhält, und beginnt zu zweifeln: War die Abschaffung wirklich eine gute Idee? Ein Roman, der vertraute Vorstellungen von Geschlecht und Gesellschaft hinterfragt und zum Nachdenken anregt. Die Lesung findet auf Deutsch statt. Der Eintritt ist frei.

Buchclub und Lesung von „Binär“, Utopia Kiosk, Züblin Parkhaus, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 21.6., 15 Uhr (Buchclub) + 18 Uhr (Lesung)