Woche der Pressefreiheit: Medien sind Dienstleister der Demokratie

Ohne freie Medien keine freie Gesellschaft. Doch die klassischen Medien sind herausgefordert, politisch und ökonomisch, bilanziert Chefredakteur Joachim Dorfs.
Drei Tage nach seinem Wahlsieg rechnete Peter Magyar mit dem ungarischen Sender M1 ab. Der Sender, der Fidesz-Partei des langjährigen Autokraten Viktor Orban treu ergeben, hatte systematisch Unwahrheiten über den künftigen Regierungschef verbreitet. In seinem ersten Auftritt in dem Sender seit eineinhalb Jahren beklagte Magyar, er sei „morgens, mittags und abends diffamiert“ worden.