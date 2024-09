Nach der Baller League startete vor einigen Wochen auch die Icon League. Hierbei handelt es sich um eine Hallenfußball-Liga, die von Nationalspieler Toni Kroos sowie dem Streamer Elias Nerlich gegründet wurde.

Wann und wo läuft die Icon League?

Alle Spiele der Icon League können Sie auf Twitch (Kanal: „theiconleague“) kostenfrei verfolgen. Außerdem werden alle Spiele auch auf der Online-Plattform Pluto TV übertragen.

Wo ist die Icon League?

Der 1. Spieltag fand in der Lanxess-Arena in Köln statt, alle weiteren Begegnungen werden im Düsseldorfer Castello ausgetragen. Das Finale wird am 15. Dezember 2024 im SAP Garden in München stattfinden.

Wie viele Teams gibt es bei der Icon League?

Insgesamt spielen 14 Mannschaften bei der Icon League mit. Die Team-Kapitäne und ihre Mannschaften im Überblick:

B2B United : Bilal Kamarieh und Benjamin Henrichs

: Bilal Kamarieh und Benjamin Henrichs Berlin Underdogs : Ski Aggu (Sänger und Rapper) und Fabian Reese

: Ski Aggu (Sänger und Rapper) und Fabian Reese Buzz Club : Omar Marmoush, Breel Embolo und Ismail Jakobs

: Omar Marmoush, Breel Embolo und Ismail Jakobs DNA Athletics : David Alaba und NiklasWilson Sommer

: David Alaba und NiklasWilson Sommer FC Bavarian Clique : Franck Ribéry und ViscaBarca (FußballYouTuber)

: Franck Ribéry und ViscaBarca (FußballYouTuber) FC Berlin City : Luciano (Rapper) und Antonio Rüdiger

: Luciano (Rapper) und Antonio Rüdiger FC OneFootball : Alphonso Davies

: Alphonso Davies FK Motor Neufünfland : Torsten Mattuschka, FINCH (Rapper) und Tim Kleindienst

: Torsten Mattuschka, FINCH (Rapper) und Tim Kleindienst FOKUS Eagles : Sidney Friede und Jordan Torunarigha

: Sidney Friede und Jordan Torunarigha PLYRS United : Leon Draisati (Eishockeyspieler) und Claudio Pizarro

: Leon Draisati (Eishockeyspieler) und Claudio Pizarro SC Bürgeramt: Reezy (Rapper und Musikproduzent) und Achraf Ait Bouzalim (Musiker)

Reezy (Rapper und Musikproduzent) und Achraf Ait Bouzalim (Musiker) The Pack : Simon Terodde und WolffChristoph Fuss (Fußballkommentator und Sportjournalist)

: Simon Terodde und WolffChristoph Fuss (Fußballkommentator und Sportjournalist) Two Stripes United : Felix Kroos und Robert Andrich

: Felix Kroos und Robert Andrich Wontorriors FC: Laura Wontorra (Fernsehmoderatorin) und Nils Glagau (Investor)

The Icon League: Die Regeln im Überblick

Gespielt wird 5 gegen 5 mit Bande (Feldgröße: 50 x 29 Meter). Ein Spiel dauert 2 x 15 Minuten, die Halbzeitpause beträgt 5 Minuten. Sollte es nach regulärer Spielzeit noch keinen Sieger geben, entscheidet das „Golden Goal“. Zusätzlich kann jedes Team in jedem Spiel einmal einen sogenannten „Rulebreaker“ einsetzen. Insgesamt gibt es 8 Rulebreaker-Regeln:

Shotclock : Der Gegner hat nur 20 Sekunden Zeit, einen Angriff auszuführen.

: Der Gegner hat nur 20 Sekunden Zeit, einen Angriff auszuführen. Teamplay : Sofern alle Spieler des Teams vor einem Tor einen Ballkontakt hatten, zählt das Tor doppelt.

: Sofern alle Spieler des Teams vor einem Tor einen Ballkontakt hatten, zählt das Tor doppelt. Mittel zum Zweck : Wenn ein Assist oder ein Tor über die Bande erzielt wird, zählt der Treffer doppelt.

: Wenn ein Assist oder ein Tor über die Bande erzielt wird, zählt der Treffer doppelt. Tunnel : Wird ein Spieler getunnelt, muss dieser für 1 Minute vom Feld.

: Wird ein Spieler getunnelt, muss dieser für 1 Minute vom Feld. Zwei Kontakte: Wenn ein 3. Kontakt stattfindet, geht der Ball an das gegnerische Team.

Wenn ein 3. Kontakt stattfindet, geht der Ball an das gegnerische Team. Überzahl : Das Team darf einen zusätzlichen Spieler aufs Feld schicken.

: Das Team darf einen zusätzlichen Spieler aufs Feld schicken. Falsche Position: Der Torwart tauscht die Position mit einem Feldspieler.

Der Torwart tauscht die Position mit einem Feldspieler. Community Regel: Die letzte Regel darf die Community bestimmen.

Die weiteren Spieltage der „Icon League“ im Überblick

5. Spieltag: 30. September

6. Spieltag: 7. Oktober

7. Spieltag: 14. Oktober

8. Spieltag: 21. Oktober

9. Spieltag: 28. Oktober

10. Spieltag: 4. November

11. Spieltag: 11. November

12. Spieltag: 18. November

13. Spieltag: 25. November

Play Ins: 2. Dezember

Finale: 15. Dezember

Was ist die „Icon League“?

Die Icon League ist ein neues, innovatives Fußballformat, das 2024 von Toni Kroos und Elias Nerlich ins Leben gerufen wurde. Es wird im 5-gegen-5-Format auf einem Kleinfeld gespielt, wobei jede Seite von einer Bande begrenzt ist. Das Spiel ist auf Action und Unterhaltung ausgelegt, mit kurzen Halbzeiten von jeweils 12 Minuten und ungewöhnlichen Regeländerungen, die sogenannten "Rulebreakers". Diese ermöglichen es den Teams, spezielle Regeln wie Überzahl oder doppelt zählende Tore während des Spiels einmalig einzusetzen, um mehr Spannung zu erzeugen. Ziel ist es, nicht nur die Fußballfans zu begeistern, sondern auch den Spaß und die Kreativität des Fußballs hervorzuheben.