Spotify Wrapped: Wo ist der Jahresrückblick 2024?

Sobald Spotify Wrapped verfügbar ist, finden Sie es direkt in der Spotify-App. Öffnen Sie einfach die App und achten Sie auf ein Banner auf der Startseite. Alternativ können Sie nach „Wrapped“ suchen, um Ihren Rückblick zu öffnen oder direkt über diesen Link darauf zugreifen. Aktuell wird im Internet darüber spekuliert, dass Spotify Wrapped heute im Laufe des Tages veröffentlicht wird.

Spotify informiert Sie per Push-Benachrichtigung oder E-Mail, sobald Wrapped für Ihr Konto freigeschaltet wurde. Es lohnt sich also, regelmäßig in die App zu schauen und Benachrichtigungen von Spotify zu aktivieren.

Gibt es Wrapped auch auf anderen Geräten?

Ja! Wrapped ist sowohl auf Smartphones als auch auf Tablets verfügbar. Auf Desktop-Versionen der App können Sie Ihre Hörstatistik in den Einstellungen finden, jedoch nicht die animierte Wrapped-Präsentation, wie sie mobil verfügbar ist.

Was tun, wenn Wrapped nicht angezeigt wird?

Falls Sie Wrapped nicht sehen können, überprüfen Sie Folgendes:

App aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Spotify-App installiert haben. Eingeloggt sein: Wrapped ist nur für aktive Spotify-Nutzer*innen verfügbar. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein, um darauf zuzugreifen. Streaming-Zeit: Wrapped wird nur erstellt, wenn Sie im Laufe des Jahres einige Stunden Musik oder Podcasts über Spotify gestreamt haben.

Sollten Sie dennoch Probleme haben, hilft oft ein Neustart der App oder des Geräts.

Ein Tipp für die Wartezeit

Während Sie auf Wrapped 2024 warten, können Sie nochmal in Ihre Top-Songs 2023 reinhören. Diese Playlist finden Sie in Ihrer Mediathek unter „Playlists“ – ein perfekter Vorgeschmack auf das, was Wrapped zu bieten hat.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.