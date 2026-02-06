Wo die Wilhelma hilft: Artenschutz global – Von Sumatra bis zur Schwäbischen Alb

Heute ist weltweiter Artenschutztag. Er heißt „Reverse the Red Day“. Auch die Wilhelma setzt sich dafür ein. Wir zeigen, wie und wo sie aktiv ist.
Der heutige 7. Februar ist ein globaler Aktionstag für den Artenschutz. Der Name „Reverse the Red Day“ist Programm. Artenschützer kämpfen dafür, Tier- und Pflanzenarten von der Liste des Aussterbens zu holen. Die Rote Liste wird von der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) geführt. Sie gilt weltweit als wichtigster Indikator für den Erhaltungszustand von Pflanzen- und Tierarten. Den Aktionstag haben die IUCN Species Survival Commission und die World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) ins Leben gerufen. Ziel ist es, das Artensterben zu stoppen. So sollen möglichst viele bedrohte Arten auf der Roten Liste vom roten in den grünen Bereich rücken.