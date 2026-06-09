WM-Euphorie im Job: Deutsche wollen 26 Minuten pro Tag am Arbeitsplatz WM schauen

Nach Jahren der Enttäuschung kehrt die Fußball-Begeisterung zurück. Doch für die Wirtschaft könnte das zur Produktivitätsbremse werden, warnen Stuttgarter Forscher.

Wenn Sie diesen Text bei der Arbeit lesen, liegen Sie voll im Trend. 26 Minuten pro Tag wollen sich die Deutschen in den kommenden fünf Wochen nämlich während ihrer Arbeitszeit mit Fußball beschäftigen. Das haben der Stuttgarter Marketing-Professor Markus Voeth und sein Team herausgefunden, die rund 1000 Menschen zu ihren Erwartungen bezüglich der Fußball-WM befragt haben.

Demnach sind Deutschlands Fußball-Fans wieder in Stimmung – nach der Talsohle der vergangenen Jahre. Bei der WM 2018 hatten sich die Arbeitnehmer in Deutschland nur 16 Minuten lang während der Arbeitszeit mit Fußball befasst – ob am Computer oder im Gespräch mit den Kollegen. Bei der verhassten Wüsten- und Winter-WM 2022 opferten sie sogar nur zehn Minuten pro Arbeitstag für den Fußball. Aber dank des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft war damals ohnehin jedes Wort zu viel.

Müdigkeit wegen der Anstoßzeiten

Was Deutschlands Arbeitgeber von der steigenden WM-Stimmung in ihrer Belegschaft halten, hat Voeth nicht ermittelt, aber er kann es sich als Wissenschaftler natürlich denken. Jubeln bei vollem Lohnausgleich kann die Betriebe teuer kommen. In Verbindung mit der längeren Dauer der WM in diesem Jahr – fünf anstatt vier Wochen – könne das Turnier zu einem regelrechten Produktivitätsbremser für die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal werden, warnt Voeth. „Immerhin gehen pro Mitarbeitenden während der WM fast zwölf Arbeitsstunden verloren“, hat er ausgerechnet. Dass die nächtlichen Anstoßzeiten zu Müdigkeit führen können, hat er noch gar nicht berücksichtigt.

Da hilft der Konjunktur wohl nur ein erneut frühes Ausscheiden von Deutschlands Elitekickern. Mehr als die Hälfte rechnet fest damit, dass es spätestens im Viertelfinale für Kimmich und Co. vorbei ist. Immerhin 21,5 Prozent erwarten aber nichts weniger als den Titelgewinn. Dann sind bestimmt auch am Tag nach dem Endspiel noch einmal 26 Minuten für einen Bürostuhlkorso drin.