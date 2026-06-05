1 WM-Tickets kann sich nicht jeder leisten. Foto: IMAGO/UPI Photo/IMAGO/JOHN ANGELILLO

Ein technischer Fehler lässt Dutzende Fußball-Fans zunächst über vermeintliche Gratis-Tickets jubeln. Doch der Weltverband meldet sich.











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Wegen eines Fehlers auf der FIFA-Website haben Dutzende Fans kostenlose Tickets für die bevorstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erhalten. Der Weltverband hat die Käufer inzwischen aber aufgefordert, den korrekten Betrag für die Karten zu bezahlen. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte die FIFA knapp eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel auf dpa-Nachfrage.