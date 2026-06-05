WM 2026: Shakira tritt mit WM-Song „Dai Dai“ bei Eröffnungsfeier auf
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Shakira wird auch beim Finale am 19. Juli im MetLife Stadium während einer Halbzeitshow auftreten. Foto: Heather Khalifa/AP/dpa/Heather Khalifa

Die Kolumbianerin wird bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft erstmals den offiziellen WM-Song öffentlich präsentieren. Wer noch auftritt.

Der kolumbianische Popstar Shakira wird bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft erstmals den offiziellen WM-Song öffentlich präsentieren. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, feiert der Song „Dai Dai“, den Shakira gemeinsam mit dem nigerianischen Musiker Burna Boy performt, vor dem Auftaktmatch am 11. Juni zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt Premiere. 

 

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Bei der Zeremonie am Donnerstag sollen auch weitere Künstler wie Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin oder Lila Downs auftreten. Die Show soll bereits 90 Minuten vor dem Anpfiff beginnen, der wiederum um 21.00 Uhr deutscher Zeit ertönt. Die Fans erhalten bereits vier Stunden vor Spielbeginn Zutritt zum legendären Aztekenstadion. Auch bei den ersten Spielen der weiteren Co-Gastgeber USA und Kanada sind laut FIFA Eröffnungsfeiern geplant. 

Shakira tritt auch bei Final-Show auf

Shakira wird auch beim Finale am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford während einer Halbzeitshow auftreten - gemeinsam mit Madonna und der K-Pop-Gruppe BTS. Bereits 2010 bei der WM in Südafrika steuerte die inzwischen 49-Jährige mit „Waka Waka (This is Africa)“ den offiziellen WM-Song bei.

 