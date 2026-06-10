Vom 11. Juni bis zum 19. Juli geht die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne. Wir sind mit einem Reporter vor Ort und berichten in unserem Newsblog vom Turnier.
Alle vier Jahre schaut die Fußballwelt auf das Turnier schlechthin: die Fußball-Weltmeisterschaft. In diesem Sommer präsentieren sich die besten Spieler des Planeten wieder auf der größtmöglichen Bühne. Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli wieder unzählige Geschichten schreiben.