WM 2026: Letzter Tanz für Messi, Ronaldo und Co.

Die WM 2026 wird größer als je zuvor. Für einige der besten Fußballer aller Zeiten ist es wohl das letzte WM-Turnier. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric und Manuel Neuer tanzen noch einmal auf der Weltbühne ihres Sports. In Match 100 könnte es zum Showdown Messi gegen Ronaldo kommen.
Wenn am Donnerstag das Spiel Mexiko gegen Südafrika die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eröffnet, beginnt nicht nur die größte WM aller Zeiten. Für einige Fußball-Legenden, die den Sport in den vergangenen zwei Jahrzehnten maßgeblich geprägt haben, dürfte es auch ihr letzter Auftritt auf der größten Fußball-Bühne der Welt sein. Lionel Messi (38), Cristiano Ronaldo (41), Luka Modric (40) und nicht zuletzt Manuel Neuer (40) bestreiten voraussichtlich ihre letzte WM. Im Turnierverlauf könnte es sogar zu einem Showdown zwischen Messi und Ronaldo kommen: das von Fans jetzt schon heiß ersehnte Match 100.