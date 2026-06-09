WM 2026: Jordaniens Star spielt mit einem früheren VfB-Profi zusammen

Bei der Fußball-WM 2026 treten 48 Mannschaften an. Darunter sind Exoten und Favoriten – die in verschiedenen Gruppen direkt aufeinandertreffen. Zum Beispiel: Argentinien und Jordanien.
Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen – nach dieser Maxime handelte zuletzt die jordanische Regierung, die den Arbeitsbeginn im öffentlichen Dienst an den drei Vorrunden-Spieltagen der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM auf 10 Uhr nach hinten gelegt hat. Der Grund: Die Partien beginnen alle zwischen 5 und 7 Uhr Ortszeit, in den frühen Morgenstunden ist dann an Arbeit kaum zu denken. Vorfahrt für Fußball.