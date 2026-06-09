WM 2026: Jordaniens Star spielt mit einem früheren VfB-Profi zusammen

Bei der Fußball-WM 2026 treten 48 Mannschaften an. Darunter sind Exoten und Favoriten – die in verschiedenen Gruppen direkt aufeinandertreffen. Zum Beispiel: Argentinien und Jordanien.

Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen – nach dieser Maxime handelte zuletzt die jordanische Regierung, die den Arbeitsbeginn im öffentlichen Dienst an den drei Vorrunden-Spieltagen der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM auf 10 Uhr nach hinten gelegt hat. Der Grund: Die Partien beginnen alle zwischen 5 und 7 Uhr Ortszeit, in den frühen Morgenstunden ist dann an Arbeit kaum zu denken. Vorfahrt für Fußball.

Die Euphorie ist zweifelsohne groß in dem vorderasiatischen Staat, der zum ersten Mal überhaupt an einer WM-Endrunde teilnehmen wird. „Es ist ein historischer Moment für ganz Jordanien. Jetzt wollen wir uns würdig präsentieren und die Türe öffnen für kommende Generationen“, sagt Trainer Jamal Sellami (55). Der Marokkaner ist seit zwei Jahren für das jordanische Nationalteam verantwortlich, das in der jüngsten Vergangenheit einige Ausrufezeichen setzen konnte: 2024 ging es bis ins Finale der Asienmeisterschaft, 2025 ins Endspiel des Arabien-Pokals.

Lesen Sie auch

Argentinien geht als Titelverteidiger ins Turnier

Viele internationale Stars sucht man dennoch vergebens im Aufgebot. Die Mehrzahl der Spieler ist in der heimischen Liga aktiv, nur wenig spielen in ausländischen Ligen. Eine prominente Ausnahme gibt es: Mousa Tamari (28) von Stade Rennes ist der unumstrittene Kopf der Mannschaft, in der zurückliegenden Saison erzielte der Außenstürmer für den Sechsten der französischen Ligue 1 sieben Pflichtspieltore und gab elf Vorlagen. Letztlich fehlte nur ein Sieg zum Einzug in die Champions League für das Team aus der Bretagne, in dem auch Ex-VfB-Verteidiger Anthony Rouault spielt.

Anthony Rouault wechselte Anfang 2025 vom VfB zu Stade Rennes. Foto: IMAGO/PsnewZ

In der Vorbereitung unterlagen Tamari und Jordanien mit 1:4 gegen die Schweiz, bei der WM trifft das Team auf anspruchsvolle Gegner: das mit vielen Bundesliga-Profis besetzte Österreich, das afrikanische Top-Team Algerien – und Mitfavorit Argentinien. Von übergroßem Respekt oder gar Angst ist aber nichts zu spüren. Im Gegenteil. „Im Fußball ist nichts unmöglich, wir haben bei dieser WM nichts zu verlieren“, sagt Innenverteidiger Abdallah Nasib – und fürchtet auch den größten Namen der Gruppe nicht: „Warum sollten wir nicht weit kommen? Warum nicht Argentinien schlagen?“

Die Aussage klingt durchaus ambitioniert, blickt man auf die Form des Titelverteidigers. Die Qualifikation in Südamerika dominierte Argentinien mit überraschender Deutlichkeit, neun Punkte betrug der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni am Ende auf den Zweiten Ecuador – zehn Punkte sogar auf Brasilien.

Keine Frage, die Himmelblauen zählen wieder einmal zum engeren Kreis der Titelanwärter. Aber: Die Struktur der Mannschaft hat sich im Vergleich zu den vergangenen WM-Endrunden verändert. Der alles überstrahlende Superstar Lionel Messi (38) steht zwar erneut im Aufgebot und damit vor seiner sechsten WM-Teilnahme – er ist aber längst kein Alleinunterhalter mehr. Bis zuletzt war Messis Teilnahme wegen Problemen am linken Oberschenkel fraglich.

Lionel Messi steht vor seiner sechsten WM-Teilnahme. Foto: IMAGO/PhotoCero5

Getragen wird das argentinische Team mittlerweile auch von der nächsten Generation, die längst nachgerückt ist und Verantwortung übernimmt. Allen voran eine zentrale Achse um Stürmer Julian Alvarez (26, Atletico Madrid) und die beiden Mittelfeldspieler Enzo Fernandez (25, FC Chelsea) und Alexis MacAllister (27, FC Liverpool). Alle sind sie im besten Fußballalter sowie Stammspieler in ihren stark besetzten Clubs – und mit Marktwert im jeweils hohen zweistelligen Millionenbereich gefragte Stars. Und: Wie Messi stand das Trio bereits im WM-Finale 2022 gegen Frankreich (4:2 i. E.) in der Startelf der Argentinier, die nun ihren Titel verteidigen wollen. Das gelang in der WM-Historie erst zwei Mannschaften: Italien 1938 und Brasilien 1962.