WM 2026: Jonathan Tah will Gebetskreis fortsetzen

Nach dem Auftaktsieg gegen Curaçao beteten einige DFB-Spieler mit dem Gegner. Bayern-Verteidiger Jonathan Tah möchte das im nächsten Spiel wiederholen.
Die deutschen Fußballfans fiebern der richtungsweisenden Partie am Samstagabend gegen die Elfenbeinküste entgegen. Nationalverteidiger Jonathan Tah (30) hat jetzt angekündigt, den vielbeachteten gemeinsamen Gebetskreis wiederholen zu wollen, der nach der Auftaktpartie gegen Curaçao zu sehen war. "Wir werden das weiter fortführen, weil es am Ende ein schönes Zeichen ist", sagte der Abwehrspieler bei MagentaTV im Gespräch mit Tokio-Hotel-Mitglied Tom Kaulitz (36).