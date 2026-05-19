Wittwer-Bau Stuttgart: „Aus der Zeit gefallener Beton-Bunker“ – Abriss des Wittwer-Hauses gefordert

Eine Stuttgarter Grünen-Politikerin und der Verein Haus & Grund sehen im Abriss des Wittwer-Baus eine Chance. Architekten reagieren mit Unverständnis. Dies sind die Argumente.
Die Diskussion um den geplanten Abriss des Wittwer-Gebäudes im Herzen der Stuttgarter Innenstadt nimmt immer schärfere Töne an. Menschen, die nahe des von Kammerer + Belz errichteten Betonbaus arbeiten, berichten in Leserbriefen, sie bekämen „täglich fassungslose Kommentare zu hören, dass etwas so Unverwechselbares, Prägnantes aus dem Stadtbild verschwinden soll“.