Wirtschaftsförderung Stuttgart: Wirtschaftsförderer Grieb geht – wie geht es mit den Projekten weiter?

1 Bernhard Grieb – ein Mensch mit Visionen und Ideen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung wechselt von Stuttgart nach Frankfurt. Bernhard Grieb erklärt zum Abschied, warum das keine Entscheidung gegen Stuttgart ist und warum er sich von der Verwaltung an mancher Stelle mehr Mut wünscht.











Am Dienstag, 17. Dezember, ist sein letzter Arbeitstag in Stuttgart. Der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, Bernhard Grieb, wird ab Januar neuer Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main. „Es war keine Entscheidung gegen Stuttgart“, betont Grieb. „Ich wurde angesprochen, ob ich mir eine neue Herausforderung vorstellen kann.“ In Frankfurt soll der 42-Jährige „die Stadt als internationales Wirtschafts- und Finanzzentrum weiter stärken“ und „optimale Rahmenbedingungen für Unternehmen“ schaffen, heißt es in der Frankfurter Presseerklärung. In der Mainmetropole gehe es um eine deutlich größere Dimension als in Stuttgart, sagt Grieb. Und: „Damit ist diese Aufgabe für mich sehr reizvoll und stellt auch eine persönliche Weiterentwicklung dar“.