Wirtschaft: VW-Dachholding Porsche SE kappt Prognose nach Gewinneinbruch

Die Situation in der Autoindustrie ist angesichts von US-Zöllen, der Flaute in China sowie der lahmen Wirtschaft schwierig. Die Gewinne bei VW und Porsche sinken.
Die VW-Dachholding Porsche SE senkt wegen der schwierigen Lage bei den Kernbeteiligungen Volkswagen und Porsche AG ihr Jahresgewinnziel. Um Sondereffekte bereinigt geht das Dax-Unternehmen nun noch von 1,6 Milliarden bis 3,6 Milliarden Euro Gewinn aus, wie die Stuttgarter mitteilen. Bisher standen 2,4 Milliarden bis 4,4 Milliarden Euro im Plan.