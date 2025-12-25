Wirtschaft rund um Leonberg: „Es droht kein zweites Detroit“ – trotz Sparplänen bei Porsche, Trumpf und Co.

Geschichten des Jahres 2025 aus Leonberg und Umgebung: Droht der Region ein Schicksal wie Detroit? Die Landräte beruhigen. Doch in den Kommunen ist der Druck groß.
Der Landstrich in der Mitte Baden-Württembergs wird wahlweise als Altkreis Leonberg oder Entwicklungsachse entlang der Autobahn umschrieben. Je nach Sichtweise wird zur Charakterisierung des Südens des Landkreises Ludwigsburg und des Nordens des Böblinger Landkreises die Landwirtschaft oder die florierende Industrie herangezogen. Große Arbeitgeber gibt es hier, Bosch, Porsche, Daimler und Trumpf etwa.