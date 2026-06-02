Auch Firmen wie Kärcher und Stihl haben massiv unter der Zollpolitik der US-Regierung gelitten – und fordern nach der Entscheidung des Supreme Courts siebenstellige Summen zurück.
Für den Stellenwert des Nordamerika-Geschäfts gibt es beim Waiblinger Motorsägenbauer Stihl ein geflügeltes Wort: „Wenn die USA husten, bekommen wir eine Grippe“, lautet der Spruch, der die wirtschaftliche Bedeutung des größten Übersee-Einzelmarkts für den schwäbischen Hersteller deutlich macht. Die Kundschaft in den Vereinigten Staaten und in Kanada ist für Stihl ein Wachstumsmotor, gut ein Drittel der auf zuletzt 5,48 Milliarden Euro gestiegenen Umsatzzahlen hat das Familienunternehmen in Nordamerika erwirtschaftet.