Wirtschaft in Stuttgart: Beste Risikoversicherung

Wird Stuttgart das zweite Detroit? Was wirklich gegen die wirtschaftliche Krise helfen würde, bringt unser Kolumnist Jörg Scheller auf den Punkt.
In Stuttgart mache sich Angst breit, schrieb die „Süddeutsche Zeitung“ diese Woche. Zehntausende Arbeitsplätze drohten infolge der Krise in der Autoindustrie wegzubrechen – und damit in einer Branche, auf der Stolz und Wohlstand der Stadt gründeten. „Wird Stuttgart das zweite Detroit?“, hieß es sorgenvoll im Artikel. Dass es so weit kommt, ist zwar unwahrscheinlich. Aber die dräuende Krise bietet einen guten Anlass, sich einmal mit Diversität in wirtschaftlicher Hinsicht auseinanderzusetzen.