Wirtschaft in Baden-Württemberg: Unternehmen im Südwesten erwarten kaum Besserung

Laut einer Umfrage bleibt die Stimmung in der Südwest-Wirtschaft gedrückt. Nur wenige Unternehmen rechnen mit einer baldigen Erholung der Konjunktur.
Die Südwest-Wirtschaft kommt weiter nicht in Schwung. 26 Prozent der Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als gut – ähnlich viele wie im Frühsommer. Gleichzeitig geben knapp 25 Prozent an, dass ihre Lage schlecht ist, wie aus der in Stuttgart veröffentlichten Konjunkturumfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) hervorging. Das seien zwei Prozentpunkte mehr als noch im Frühsommer. Damit bleibe die Stimmung nahezu unverändert, aber die Unsicherheit wachse.