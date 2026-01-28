Wirtschaft im Kreis Ludwigsburg: Baugenehmigung für Logistikzentrum in Kornwestheim erteilt

In Kornwestheim ist der Weg frei für ein neues Logistikzentrum: Urban Partners und evolutiq haben die Baugenehmigung erhalten. Der Neubau soll bis Ende 2026 fertig sein.

Seit mehr als einem Jahr ist bekannt, dass die Projektentwickler von Urban Partners gemeinsam mit der Kölner Investmentgesellschaft evolutiq in Kornwestheim ein modernes Logistikzentrum realisieren wollen. Nun ist ein entscheidender Schritt getan: Die Baugenehmigung liegt vor. Evolutiq spricht in einer Pressemitteilung von einem „wichtigen Meilenstein“ für das Vorhaben.“

Geplant ist der Neubau einer multifunktionalen Logistikimmobilie auf einem rund 23.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Steinbeisstraße 20 und 22. Die Immobilie wird über eine Mietfläche von etwa 14.600 Quadratmetern verfügen und ist so konzipiert, dass sie flexibel genutzt werden kann. Bei Bedarf lässt sich das Gebäude in zwei voneinander unabhängige Mieteinheiten aufteilen, was unterschiedliche Nutzungen ermöglicht.

Erbe von Hoberg & Driesch

Warum sich ausgerechnet ein Investor aus Köln für die Fläche in Kornwestheim entschieden hat, erläutert evolutiq ebenfalls in der Pressemitteilung. Ausschlaggebend sei vor allem der Standort: An der Schnittstelle der Städte Stuttgart und Ludwigsburg gelegen und mit direkter Anbindung an das Containerterminal Kornwestheim biete das Areal beste Voraussetzungen für eine Vielzahl von Nutzungen aus den Bereichen Logistik, Produktion und Industrie.

Das Grundstück in der Steinbeisstraße gehörte bis vor Kurzem dem Rohrgroßhändler Hoberg & Driesch. Nach Angaben von Niederlassungsleiter Kai Ortmann hatte das Unternehmen bereits 1972 die Halle in Kornwestheim gebaut. Im Jahr 2021 habe man erstmals über eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Standorts nachgedacht.

Die dafür veranschlagten Kosten seien jedoch sehr hoch gewesen, erklärt Ortmann. Vor diesem Hintergrund habe sich das Unternehmen schließlich für einen Verkauf des Geländes entschieden. Die rund 45 Beschäftigten aus Lager und Verwaltung sind inzwischen in das zweite Firmengelände von Hoberg & Driesch im Süden Kornwestheims umgezogen.

Der Weg für den Neubau ist damit frei. Die Abbrucharbeiten der bestehenden Gebäude sollen noch im Januar 2026 beginnen. Die Fertigstellung des neuen Logistikzentrums ist nach aktuellem Stand für Ende 2026 vorgesehen.