Wirtschaft im Kreis Ludwigsburg: Baugenehmigung für Logistikzentrum in Kornwestheim erteilt

In Kornwestheim ist der Weg frei für ein neues Logistikzentrum: Urban Partners und evolutiq haben die Baugenehmigung erhalten. Der Neubau soll bis Ende 2026 fertig sein.
Seit mehr als einem Jahr ist bekannt, dass die Projektentwickler von Urban Partners gemeinsam mit der Kölner Investmentgesellschaft evolutiq in Kornwestheim ein modernes Logistikzentrum realisieren wollen. Nun ist ein entscheidender Schritt getan: Die Baugenehmigung liegt vor. Evolutiq spricht in einer Pressemitteilung von einem „wichtigen Meilenstein“ für das Vorhaben.“